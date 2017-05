Networking

Op Techzine bespreken we regelmatig ip-camera’s, een steeds belangrijker onderdeel voor het beveiligen van thuis- en kantoorruimtes. Uit de Pro-serie van Foscam ontvingen we de FI9928P, een imposant ogende PTZ-buitencamera die met name opvalt vanwege de claim dat de infraroodleds een bereik van liefst 60 meter hebben. Wij zijn uitgebreid aan de slag gegaan met deze camera.

Zoals al aangegeven is de Foscam FI9928P het type camera waarvan je graag hebt dat mensen hem zien hangen aan je gevel, want fors van formaat. Hij weegt dankzij een dikke en degelijk aanvoelende stalen behuizing ruim 1,8 kg, komt een kleine 24 centimeter vanaf de muur en is zo’n 21 centimeter hoog.

De FI9928P is in de basis een dome-camera, die dus onderaan de behuizing hangt. Dankzij PTZ (pan-tilt-zoom) kun je hem echter precies zo richten als nodig is in een specifieke situatie. Hij kan 355 graden draaien in horizontale richting (pannen) en 90 graden in verticale richting (tilten). Wil je zaken dichterbij halen, dan beschikt hij over 4x digitale zoom. Let wel, dit type zoom zorgt wel voor een lagere resolutie van het eindproduct. Als je begint met een full hd-beeld, dan blijft daar na zoomen een lagere resolutie van over. Wil je zoomen met behoud van resolutie, dan is optische zoom de betere keuze. Zo beschouwd kun je erover twisten of dit wel echt een PTZ-camera genoemd mag worden. Wij zien deze typering liever alleen terug bij modellen die naast pannen en tilten ook beschikken over optische zoom.

Voor de sensor is aangeklopt bij Sony. Het is er eentje met een resolutie van 2 MP, waarmee je tot full hd mee vast kunt leggen. De glazen lens heeft een diafragma van f/1.6, wat vrij lichtgevoelig is. De groothoek van de lens is op zichzelf al behoorlijk fors (125 graden), het feit dat je kunt pannen en tilten maakt het gebied dat je in de praktijk kunt bestrijken alleen maar groter. Om de camera heen zie je niet minder dan zes serieus grote leds zitten, die moeten zorgen voor de 60 meter nachtzicht waarmee wordt geschermd. Hoe deze het doen, lees je op een van de volgende pagina’s.

De Foscam FI9928P wordt geleverd met een zeer complete kabelboom. Naast een aansluiting voor de voedingsadapter zien we een 100Mbit RJ45-aansluiting, 3,5 mm audio in- en uitgangen en een in-/uitgang voor aansluiting op een alarminstallatie. De boom gaat netjes door de voet heen, dus je kunt hem eenvoudig door een muur heen trekken. Dat is de veiligste manier om een camera op te hangen, omdat de kabels op deze manier niet eenvoudig doorgesneden kunnen worden. Voor het monteren van de camera op de muur, levert Foscam een boormal mee.

Wil je de kabels niet meteen door een muur heen trekken, dan is dat ook mogelijk. In de voet is een uitsparing gemaakt waar je de boom doorheen kan leiden. De kabelboom is ongeveer een meter lang, wat gangbaar is. De lengte van het netsnoer is met 1,5 meter aan de korte kant wat ons betreft. In PoE is niet voorzien, dus je moet echt een aparte stroomvoorziening hebben.

Aangezien je voor de stroomvoorziening toch een weg naar binnen moet vinden voor de kabelboom, lijkt het ons logisch dat je de FI9928P ook bekabeld op het netwerk aansluit. Wil of kun je dat niet, bijvoorbeeld omdat je lastig een kabel kunt trekken naar de locatie waar je de camera op wilt hangen, dan kun je hem ook draadloos aansluiten op je netwerk. De camera ondersteunt een datastroom op 802.11n, voor een linkrate van 150 Mbps. De externe antenne wordt overigens netjes meegeleverd. Foscam heeft verder een microsd-kaartsleuf aangebracht, waarop je opnames op kunt slaan. Daar kun je een sd-kaartje in kwijt van maximaal 128 GB. Om bij deze sleuf te komen, moet je het kapje boven de lens losschroeven.

Foscam heeft aan de FI9928P een adviesprijs gehangen van 319,95, wat ons betreft een zeer scherpe prijs als je bekijkt wat je hier allemaal voor terugkrijgt aan hardware.