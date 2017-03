Review: Netgear WAC510 app-managed MKB access point

Networking

Wifi is zonder twijfel een van de basisbehoeftes tegenwoordig, ook op kantoor. Zeker als je geen gespecialiseerd personeel in dienst hebt om ervoor te zorgen dat je draadloze netwerk altijd naar behoren functioneert, kan het nog weleens een uitdaging zijn om dit te realiseren. Met de Netgear WAC510 moet naar verluidt iedereen uit de voeten kunnen. Dit access point kun je namelijk vanaf je smartphone beheren. Daar wilden we uiteraard meer van weten, dus we zijn uitgebreid aan de slag gegaan met de WAC510.

Een app-managed access point is op zich niets nieuws. Xclaim (het MKB-merk van Ruckus Wireless) biedt dit al enkele jaren aan, bijvoorbeeld op de recent besproken Xi-3. Van die app waren en zijn we niet enorm onder de indruk, wat volgens ons voornamelijk te wijten is aan het feit dat de ontwikkeling ervan al bijna twee jaar stilstaat. Xclaim legt inmiddels de nadruk op het cloud-management-platform, wat zeker gezien het feit dat het geen extra kosten voor de eindgebruiker met zich meebrengt niet geheel onlogisch is. Toch is het kunnen managen van access points (en andere apparatuur zoals we verderop zullen zien) vanaf een mobiel device wel degelijk interessant. Het maakt het beheer van een netwerk net wat tastbaarder en de drempel lager voor eindgebruikers.

Verderop gaan we dieper in op hoe het beheer van de Netgear WAC510 precies in elkaar steekt. Eerst kijken we zoals gebruikelijk eens goed naar het product zelf. Wie de afgelopen tijd al eens naar de line-up van access points van Netgear heeft gekeken, zal een bekend uiterlijk treffen. Het is een vierkant, plat doosje, met een wit-grijze behuizing. Je kunt hem zowel aan de muur als aan het plafond hangen, maar ook gewoon op een kast of tafel leggen. De beugel die je hiervoor nodig hebt wordt meegeleverd, inclusief de nodige montage-onderdelen, onder andere ook om hem aan een systeemplafond te bevestigen.

De beugel voor montage op muur of plafond wordt meegeleverd.

Zo ziet het eruit als de WAC510 op de beugel is geplaatst.

Qua aansluitingen zien we achterop twee keer gigabit ethernet. Een daarvan ondersteunt PoE en kan dus gebruikt worden om het access point van stroom te voorzien. 802.3af is voldoende, dus je hoeft niet te investeren in een PoE+ (802.3at)-switch, mocht je die nog niet hebben. Met de andere RJ45-aansluiting kun je het netwerk doorlussen. Er is overigens ook voorzien in een aansluiting voor een 12V-voedingsadapter. Die is echter niet meegeleverd. Aan de voorkant zit nog een Kensington-slot. Lampjes bovenop geven aan wat de status is van het apparaat. Er is voor beide netwerkaansluitingen een ledje aangebracht, evenals voor beide wifi-frequenties.

We hebben met de Netgear WAC510 van doen met een AC1200-access point (2×2), op basis van onze ervaringen en kennis de meest voorkomende configuratie van het moment. Dit houdt in dat er twee antenne-aansluitingen zijn op zowel 2,4 GHz als 5 GHz (802.11ac), waarbij de linkrate respectievelijk 300 en 867 Mbps bedraagt. Het is een Wave 2-model, dus er is voorzien in ondersteuning voor MU MIMO.

De prijs van zakelijke access points vertoont de laatste tijd een duidelijk dalende lijn. Netgear wist ons recent nog te melden dat het binnenkort zelfs met een model komt dat ruim onder de 100 euro zal gaan zakken. De WAC510 zit hier nog net boven overigens en heeft een adviesprijs meegekregen van 119,99 euro. Dat is gezien het gebodene zonder meer een scherpe prijs, al moet je uiteraard ook enkele zaken missen die je wel op hoger gepositioneerde modellen aantreft. Daar komen we verderop zeker nog even op terug.