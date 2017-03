Review: Asus ZenBook 3 laptop

Hardware

Onlangs hebben we de Asus ZenBook 3 op de redactie ontvangen. Het moet gezegd worden: bij Asus weten ze prima hoe ze mooie producten moeten maken. De ZenBook 3 oogt chique, minimalistisch, verfijnd en vooral heel compact. Maar gaat deze compacte bouw niet ten koste van het gebruiksgemak?

Vandaag de dag leven we in een tijdperk dat alles efficiënter, slimmer en – uitgezonderd onze smartphone – vooral kleiner mag. De tijd wat we een laptop van meer dan drie kilogram met ons mee zeulden behoort met onze nieuwe levensstijl definitief tot het verleden.

Ons kantoor is de auto, trein, de lunchroom of de keukentafel. Als dat zo uitkomt. De echte levensgenieter eigent zich misschien zelfs wel eens een bankje in het bos of in het park toe. Heerlijk in de vrije natuur werken in alle rust en stilte. Dat is het nieuwe werken anno 2017. Werken mag ook leuk zijn. En dit is precies waarvoor Asus de ZenBook 3 lijkt te hebben bedoeld.

De kleine Asus weegt slechts 910 gram. De laptop is met een afmeting van 29,6 bij 12,1 centimeter en een dikte van net geen 12 millimeter zelfs marginaal kleiner, maar fractioneel dikker dan een A4 notitieblok. Verder is het een conventionele laptop. De ZenBook3 wordt geleverd met een Intel Core i5 of i7 processor, een 12,5-inch scherm met een 16:9 beeldverhouding en een razendsnelle solid state harddisk. De ZenBook 3 wordt naar wens voorgeïnstalleerd met Windows 10 Home of Pro-editie.