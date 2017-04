Hardware

Samsung lanceerde onlangs een opgefriste versie van hun Galaxy A-lijn smartphones die wel erg veel weg hebben van de vorig jaar geïntroduceerde Galaxy S7. Welke vernieuwingen laten deze 2017 modellen va de A3 en A5 zien vergeleken met de 2015 en 2016 versies, wat zijn de onderlinge verschillen en overeenkomsten en hoe staan ze hun mannetje ten opzichte van de concurrentie?

Kenmerkend voor de Galaxy A-apparaten van Samsung is dat ze duidelijk gericht zijn op het middensegment, daar ook naar geprijsd zijn, en veel weg hebben van de duurdere, eerder op de markt gebrachte high-end Galaxy S-smartphones. De Galaxy A’s bieden echter minder imposante specificaties en mogelijkheden. Het voordeel hiervan is dat Samsung de prijs een flink stuk naar beneden kan schroeven en deze toestellen hierdoor toegankelijk maakt voor een breder publiek.

Deze twee nieuwe 2017 versies van de Galaxy A3 en A5 brengen eigenschappen die direct afkomstig zijn van de reeds ingehaalde Galaxy S7, zoals betere bescherming tegen water en stof, een goed en kenmerkend gebold ontwerp, prima OLED scherm, nieuwe camera’s en een moderne SoC. De logische verwachting is dan ook dat de A3 en A5 van volgend jaar op hun beurt weer bepaalde eigenschappen overnemen van de recent gepresenteerde Galaxy S8.

Zoals gemeld zijn het toestellen in het middensegment, de Samsung Galaxy A3 heeft een adviesprijs gekregen van 329 euro en de Samsung Galaxy A5 van 429 euro. Gelukkig hebben we in Nederland een flink aanbod aan telefoonwinkels die de toestellen nu al een stuk scherper aanbieden. Daarnaast is de A-serie zeer populair in de zakelijke markt, veel bedrijven nemen de Galaxy A5 vaak in grote volumes af, ongetwijfeld inclusief een extra korting.