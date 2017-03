Review: Foscam R2 ip-camera met human detection

Networking

Een ip-camera kun je voor behoorlijk wat verschillende doeleinden inzetten, maar het in de gaten houden van wat mensen uitvoeren is toch wel een van de belangrijkste. Dat moet Foscam ook hebben gedacht toen men begon met de ontwikkeling van de Foscam R2. Dit model uit de Pro Series van het merk heeft namelijk iets ingebouwd wat men bij Foscam Smartcam Technology noemt. Hiermee moet het mogelijk zijn om onderscheid te kunnen maken tussen mensen en andere objecten. Daar wilden we uiteraard meer van weten, dus we hebben de R2 eens goed aan de tand gevoeld.

Op het eerste gezicht is de Foscam R2 een relatief bescheiden camera. Hij meet niet meer dan 12 centimeter in de hoogte en is door zijn cilindrische design even breed als diep, 7 centimeter. In de doos zit naast de camera de stroomadapter, een netwerkkabel en een standaard voor bevestiging aan de muur. Voor dat laatste zijn ook de pluggen en schroeven meegeleverd. De antenne die wordt meegeleverd kun je op de camera schroeven voor het geval je hem draadloos wilt gaan gebruiken.

Kijken we naar het optische gedeelte van de camera, dan zien we dat we te maken hebben met een 1/3-inch grote CMOS-sensor met een resolutie van 2 MP, waarmee je een stream kunt opnemen met maximaal 30 frames per seconde. Let wel, dat laatste geldt voor opnames in 1280×720. Wil je voor de maximale resolutie van 1920×1080 gaan, dan is een framerate van 25 fps het maximaal haalbare. De lens is met een diafragmagetal van f/2.8 niet overdreven lichtsterk, maar heeft wel een zeer acceptabele diagonale groothoek van 110 graden. Dit houdt in dat je hem niet per se ver weg hoeft te zetten als je een groot gebied wilt bestrijken.

Als het gaat om een groot gebied bestrijken, kan de Foscam R2 nog meer. Hij kan namelijk zowel pannen als tilten. Dat eerste houdt in dat hij horizontaal kan bewegen, het tweede dat hij dit verticaal kan doen. Hij kan 300 graden pannen en 100 graden tilten.

Er is voorzien in ir-cut, wat inhoudt dat er overdag een filter voor de lens schuift om zo het infraroodlicht tegen te houden. Zodra het donker wordt en de ir-verlichting van de camera aangaat, klapt dit filter weg en vangt de sensor wel infraroodlicht op. Volgens opgave hebben de ir-leds van de R2 een bereik van 8 meter, wat gangbaar is voor een ip-camera in dit segment. Je kunt de R2 zowel draadloos (1×1 802.11n) als bekabeld op je netwerk aansluiten en er is voorzien in een microsd-kaartaansluiting. De vaste netwerkaansluiting ondersteunt geen Power-over-Ethernet (PoE) overigens. Je moet dus de meegeleverde stroomadapter gebruiken. Ook in overige externe aansluitingen, bijvoorbeeld voor een alarminstallatie, is niet voorzien. In dit segment is dat overigens ook niet gebruikelijk.

Dit alles is op het moment van schrijven bij de online shop van Foscam zelf te koop voor net geen 170 euro, inclusief BTW.