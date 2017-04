Hardware

HP levert al decennia compacte en kwalitatief hoogwaardige laptops die zeker binnen het zakelijke segment bijzonder geliefd zijn. Wij ontvingen van HP de “Spectre x360”. Een premium convertible van HP voorzien van B&O audiotechniek. Hoeveel fijner mag werken worden?

De HP Spectre x360 is een esthetisch prachtig vormgegeven en ultraportable laptop met een hoge cool-factor waar menig gebruiker zich graag mee zal willen associëren. De x360 staat, logischerwijze, voor een 360 graden draaicirkel. Van het scherm wel te verstaan. Het scherm kan volledig worden omgeklapt om de x360, ofwel als een laptop, ofwel als een volwaardige tablet te gebruiken. Deze Spectre kun je dus letterlijk in een spagaat leggen. Hiermee is de HP Spectre breed inzetbaar bij zowel zakelijk als thuisgebruik.

De behuizing van de Spectre past naadloos in de trendy, minimalistisch vormgegeven line-up van de fabrikant. De kleine subtiele details tillen het premium karakter van de Spectre nog eens een niveau hoger dan de mainstream modellen van de fabrikant. De 13,9 millimeter platte aluminium behuizing, voorzien van het nieuwe HP logo, ziet er in gesloten vorm al bijzonder aantrekkelijk uit. De zijkanten van de aluminium behuizing zijn hoogglans gepolijst waardoor de behuizing net even dat beetje extra cachet krijgt dat een premium laptop in deze prijsklasse verdient.

De HP Spectre x360 convertibles zijn, afhankelijk van de configuratie, leverbaar in twee kleurcombinaties; matzwart met gepolijste koperen accenten en matzilver met zilver gepolijste accenten. Het schermformaat van de premium Spectre-lijn begint bij 11,6 inch en loopt op tot 15,6 inch. Processors variëren van een Intel Core i5 6200U processor (2,3 – 2,8 GHz, 2 cores, 3MB cache) tot een Intel Core i7 7500U (2,7 – 3,5 GHz, 2 cores, 4MB cache en Intel Turbo Boost-technologie). Prijzen lopen uiteen van 1.145 tot 2.268 euro. Daarmee zijn de laptops beschikbaar voor een brede gebruikersgroep, voor zowel het dagelijkse werk, maar ook voor de professional die wat meer rekenkracht en geheugen zoekt.