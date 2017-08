Review: Asus BRT-AC828 – router met 10 netwerkaansluitingen

Networking

Als het gaat om routers, dan is Asus zonder twijfel een van de succesvolste bedrijven op de consumentenmarkt. De fabrikant is eigenlijk uitsluitend actief in het hogere segment en verkoopt daar een zeer gezond aantal apparaten. Asus heeft nu haar zinnen gezet op het kleinzakelijke segment en brengt de BRT-AC828 op de markt. Wij hebben deze router eens goed aan de tand gevoeld en doen daar in deze review verslag van.

Uiterlijk heeft Asus een deel van het design van de consumentenlijn meegenomen naar de BRT-AC828. Als je hem voor het eerst ziet staan en je weet niet beter, dan kan iemand je prima wijsmaken dat dit een gaming-router is bijvoorbeeld.

Uiterlijk vinden we in de regel niet echt belangrijk bij een router, de plaatsingsmogelijkheden des te meer. In dat opzicht heeft Asus enkele interessante opties beschikbaar. Naast plaatsing plat op een bureau of kast, kun je hem ook ophangen. Voor die twee optie kun je simpelweg een paar schroeven in de muur draaien en de aanwezige bevestigingspunten gebruiken. Daar houdt het echter niet op. Er zitten namelijk ook schroefgaten voor een 10×10 VESA-mount onderop, verstopt achter twee rubberen afdekkapjes. Gek genoeg zien we maar twee van die schroefgaten zitten, de andere twee lijken niet aanwezig te zijn. Nu zal een router met twee schroeven ook wel prima vastgezet kunnen worden, maar gebruikelijk is het niet. In de handleiding lijken de plaatjes wel gewoon aan te geven dat er vier schroeven gebruikt moeten worden voor de montage. Navraag bij Asus leert dat de handleiding hier niet de correcte gang van zaken weergeeft en dat het de bedoeling is dat je hem vastzet met twee schroeven. De VESA-mount wordt overigens niet meegeleverd.

De twee schroefgaten voor een VESA-mount zijn onderop de BRT-AC828 aangebracht.

Naast deze optie kun je er ook nog voor kiezen om de Asus BRT-AC828 in een serverrack te plaatsen. Hiervoor is optioneel een beugel verkrijgbaar, waar je de router achterstevoren inzet. Dat is natuurlijk logisch, omdat je in een serverrack nu eenmaal lastig bij de achterkant van de geïnstalleerde componenten kan komen. De USB 3.0-aansluiting aan de voorzijde geef je hiermee dus op. De draadloze functionaliteit zal je waarschijnlijk ook niet meer gaan gebruiken als je de BRT-AC828 op deze manier plaatst. Het wordt allereerst lastig om de antennes nog goed te kunnen plaatsen. Daarnaast is een serverrack in behoorlijk wat gevallen tot op zekere hoogte vergelijkbaar met een meterkast en dus niet bepaald de optimale omgeving voor een draadloos signaal.

Op de basis van de antennes is een soort slotje aangebracht, dat je na het vastdraaien aandrukt, waarna je de antenne beide kanten op kan bewegen zonder dat deze losschiet.

Met betrekking tot de antennes heeft Asus iets slims gedaan. Bij externe antennes die je er ook daadwerkelijk af en op kunt schroeven, gebeurt het vrij regelmatig dat een antenne omvalt als je hem maar even aanraakt. Hij draait dan weer een klein beetje los. Op de BRT-AC828 heeft Asus een soort slotjes aangebracht, waarmee je de antenne vast kunt zetten zodra je hem helemaal hebt aangedraaid. Hij kan dan niet meer omvallen. Helemaal zonder problemen werkt dit nog niet, bij een van de antennes schiet dit mechanisme los. Het is in ieder geval een goede eerste stap.

De Asus BRT-AC828 is verkrijgbaar en heeft een adviesprijs meegekregen van 449 euro (inclusief BTW). Daarmee heeft deze router een voor zakelijke begrippen acceptabele prijs wat ons betreft. Zeker als je kijkt wat je ervoor terugkrijgt. Daar gaan we in de rest van deze review verder op in.