Hardware

In de categorie prachtige monitoren, gaat het in deze review over de Samsung C34f791WQU monitor, een ultra wide curved monitor met een beeldschermdiagonaal van 34 inch. Gecombineerd met een extreem hoge schermresolutie van 3440 x 1440 pixels is dit de monitor die het hart van elke pc-gebruiker sneller doet kloppen. De eerste indruk van deze monitor is zonder meer goed, maar het gaat natuurlijk niet alleen om de looks, het gaat ook om de kwaliteit van het getoonde beeld en de features. In deze review gaan we dan ook dieper in op deze nieuwe monitor van Samsung en kijken we of die met de concurrentie mee kan komen.

Als we kijken naar de concurrentie in de markt, dan zien we dat die nog niet heel groot is. De ultra wide curved monitoren met formaten boven de 30 inch beginnen pas langzaam de markt te veroveren. Waarschijnlijk heeft dit er ook mee te maken dat alleen LG en Samsung in staat zijn om dergelijke gebogen panelen te produceren. Daarmee is de naam van de grote Koreaanse concurrent ook gevallen. Eind vorig jaar hebben we op Techzine de LG 38uc99 (review) aan een review onderworpen, dit was eenzelfde soort scherm, maar nog vier inch groter, namelijk 38 inch. Ook daar waren we erg van onder de indruk. Samsung heeft nog geen 38 inch curved paneel geproduceerd, dit 34 inch model is tot op heden het grootste model. Als we de modellen met elkaar vergelijken zien we in elk geval dat de Samsung monitor net een fractie meer gebogen is. Op de andere overeenkomsten en verschillen komen we verderop uitgebreid terug.

De Samsung C34f791WQU is inmiddels verkrijgbaar bij verschillende Nederlandse winkels. Het aanbod is nog niet heel groot, maar dat gaat ongetwijfeld veranderen de komende weken. Samsung hanteert een adviesprijs van 979 euro voor deze monitor, wat in verhouding tot de LG erg scherp is.