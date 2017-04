Hardware

De Galaxy Xcover-lijn smartphones van Samsung bestaat inmiddels alweer behoorlijk wat jaartjes, al brengt het de nieuwe modellen niet jaarlijks uit. We zijn inmiddels toe aan het vierde model, die de in 2015 uitgebrachte Xcover 3 moet vervangen. Wij kregen als een van de eersten de gelegenheid om de Galaxy Xcover 4 aan de tand te voelen. Daar hadden we zeker wel oren naar, omdat dit een telefoon is die met name bedoeld is voor zakelijk gebruik in wat meer veeleisende omgevingen, zowel binnen als buiten.

Samsung heeft naast de Xcover-toestellen ook al geruime tijd een Active-variant van haar vlaggenschepen in het assortiment zitten. Dat zijn toestellen die qua rugged-heid veel overeenkomsten vertonen met elkaar. Zo zijn ze beide stof- en waterdicht en beschikken zo over relatief grote knoppen onder het scherm die eenvoudig met handschoenen te bedienen zijn. De Xcover heeft wel een hogere rating voor valbestendigheid meegekregen, waar we verderop nog even op terugkomen. Een Active-model is met uitzondering van de hierboven genoemde rugged features een high-end toestel met dus ook een high-end prijs. Als je privé gewoon een zo goed mogelijk toestel wilt hebben maar je ook regelmatig begeeft op terreinen waar een gewoon toestel te ‘breekbaar’ is, dan is een Active-exemplaar het overwegen zeker waard.

De Xcover 4 is echter met een ander gebruiksdoel in het achterhoofd ontworpen. Met dit toestel richt Samsung zich echt op veeleisende, zakelijke omgevingen waarin medewerkers een robuuste smartphone moeten hebben. Denk hierbij aan de bouw- en transportsector, maar bijvoorbeeld ook aan medewerkers in de bediening van strandtenten, die hun bestellingen middels een smartphone doorgeven. Met name in zo’n laatste voorbeeld heeft het relatief subtiele uiterlijk van de Xcover 4 zo zijn voordelen boven de tamelijk bonkige (en ook veel duurdere) apparaten van de ‘echte’ rugged merken zoals Cat en Sonim.

Uiteindelijk zal de Xcover 4 voor veel bedrijven die op zoek zijn naar een robuuste telefoon interessant zijn, omdat hij een winkeladviesprijs heeft meegekregen van 249 euro, inclusief BTW. Als je er dan meteen behoorlijk wat bestelt, kun je waarschijnlijk voor een fiks lagere prijs per stuk je medewerkers voorzien van een exemplaar.