Hardware

ASUS is behalve een bekende naam ook een graag geziene speler als het gaat om ultraportable laptops. Zo ook de ASUS ZenBook Flip. Deze toont grote overeenkomst met de door ons eerder geteste ZenBook 3, maar biedt op alle vlakken meer gemak. Het verschil is dat deze ‘Flip’, de benaming verraadt het al, beschikt over een volledig om te klappen beeldscherm. Asus staat ver bekend als een merk dat niet de hoofdprijs vraagt, is de ZenBook Flip hiermee een goed alternatief voor de premium geprijsde HP’s en Lenovo’s?

De ZenBook Flip heeft een warm-grijze geanodiseerde behuizing met een cirkelvormig geborstelde afgewerkte deksel. Deze uitstraling kennen we al van de overige ZenBook producten en zo op het eerste gezicht lijken de laptops en de convertibles in de ZenBook-range onderling identiek.

De behuizingen van de ZenBook range hebben mooi afgeronde voelvlakken, zijn van aluminium, hebben allen geringe afmetingen en een zelfde hoogwaardige look & feel. Wanneer we beter kijken vallen bij deze Flip de prominent aanwezige glanzende scharnieren op. Deze ZenBook heeft daarentegen geen gepolijste randjes of tierelantijntjes om de blits mee te maken. En heel eerlijk gezegd vinden we dit geen minpunt.

Wat ons betreft hadden ook de scharnieren best wat minder opvallend gemogen, maar hier is de fabrikant blijkbaar trots op. Ze verwoorden dit in de persuitingen immers met ‘a beautiful jewelry-inspired hinge’. Wij ervaren het net als een beetje te veel ‘bling’ waardoor het ontwerp minder rust uitstraalt dan dat de benaming ZenBook zou doen vermoeden. Maar zo heeft iedereen wel wat.

Connectivity

In gebruik laat deze ZenBook zich als een echte allemansvriend benaderen. En hierbij hebben we het nog niet eens over de flexibele vormfactor. Deze ZenBook Flip heeft in tegenstelling tot de eerder geteste ZenBook 3 namelijk een veel rijkere uitrusting als het gaat om aansluitingen. Dit was bij de ZenBook 3 ons grootste bezwaar.

De ZenBook Flip is, afhankelijk van het type, leverbaar met een Intel Core i5, i7 (UX360UA) of een energiezuinige Core M processor (UX360CA) en een 13,3-inch scherm met een resolutie van 1920×1024 pixels of met een premium scherm met een resolutie van 3200×1800 pixels. Het werkgeheugen begint bij 4GB en loopt tot een maximum van 16GB. Opslag wordt uiteraard verzorgd door een vlotte SSD met een capaciteit van 128, 256 of 512GB. Afhankelijk van het type ZenBook Flip kan deze worden voorgeïnstalleerd met Windows 10 Home (UX360UA) of Pro-editie (UX360CA).

Wij ontvingen de UX360UA, voorzien van een 512GB SSD, een Intel Core i7-6500U CPU en 8GB werkgeheugen. Grafisch leunt de ZenBook op de embedded Intel HD Graphics 520 controller, zoals we in deze ultraportable-klasse ook verwachten. En Windows 10 Home. Voor een dergelijke ultraportable convertible een bovengemiddelde configuratie.

Wanneer we de connectiviteit onder de loep nemen, dan kunnen we in een enthousiaste adem-teug doorschrijven. Draadloos communiceert Flip via het 802.11ac protocol. In de volksmond beter bekend als WiFi. Bovendien wordt WiDi ondersteund en hiermee kun je muziek, foto’s films en games streamen naar een WiDi-compatible HDTV. Natuurlijk ontbreekt Bluetooth niet. Aan de rechterzijde een normale DC ingang voor de netspanningsadapter. Hiernaast een USB 3.0 type A poort, een HDMI aansluiting, een USB-C poort, een hoofdtelefoonaansluiting en slot voor een SD-kaart.

Aan de linkerkant vinden we een tweede USB-A poort, een volumeknop en een de powerswitch. Fijn dat ASUS een separate volumeknop heeft opgenomen in de behuizing, maar waarom direct naast de powerswitch? Het is niet de vraag ‘of’ je je hier een keer mee vergist, maar veel eerder ‘wanneer’. Een RJ45-netwerkaansluiting is helaas niet aanwezig, maar hiervoor levert ASUS af-fabriek een USB naar RJ45-adapter mee. Hoe hebben de techneuten zoveel aansluitingen in de toch al zo compacte behuizing weten te proppen; veel completer dan dit wordt het niet.

Uiteraard levert ASUS Windows Office 365 (trial van 30 dagen) en McAfee LiveSafe mee. Hiernaast een compleet palet aan ASUS tools; FlipLock, HiPost, Install, Live Update, eManual, Splendid Utility, USB Charger Plus, WebStorage, WinFlash, WPS-Office Suite van Kingsoft en last but not least de ASUS GiftBox. Hierin zit een selectie gratis Apps, waaronder de app van de Telegraaf, Booking.com, Firefox, Marktplaats en onder meer Polaris Office. Genoeg om een saaie zondagmorgen mee door te komen.