Enkele weken geleden kondigde Samsung de Galaxy S8 en S8+ officieel aan. Voorafgaand aan die presentatie waren wij al in de gelegenheid geweest om de nieuwe toestellen eens wat beter te bekijken. In onze preview kon je onze eerste indrukken lezen. Inmiddels hebben we echter ook een review-sample van de S8 ontvangen van Samsung, die we hebben gebruikt als primaire telefoon. De eerste indruk was zoals je in hierboven aangehaald artikel kan lezen zeker positief. Geldt dat ook nog na onze ervaringen in de praktijk? Dat lees je in deze review.

In onze preview hebben we uitgebreid stilgestaan bij de specificaties van de nieuwe Galaxy S8 en S8+. Voor een uitgebreide bespreking hiervan, verwijzen we je dan ook naar dat hierboven aangehaalde artikel. In het huidige artikel houden we het bij de praktijkervaring die deze specificaties opleveren. Let wel, we hebben alleen de S8 getest, de S8+ niet. Die laatste is logischerwijs een slagje groter, met een grotere accu, maar voor het overige identiek aan de S8.

Allereerst is er de nieuwe schermverhouding van 18,5:9 (2960×1440 pixels). Dat is in eerste instantie toch wel even wennen, omdat je een duidelijk langwerpiger toestel in handen hebt. Na korte tijd voelt het echter als vanouds en heb je eigenlijk niet echt meer in de gaten dat je met een nieuwe schermverhouding in de weer bent.

Als je overstapt van een ander Samsung-toestel, zullen de virtuele knoppen in plaats van de fysieke knoppen wellicht meer gewenning vergen. Wij maken eigenlijk nooit gebruik van het drukgevoelige deel van het scherm dat fungeert als een soort Home-knop als het scherm uitstaat. Dat is wat ons betreft op dit moment meer een gimmick en vingerwijzing naar wat eventueel nog komen gaat. Zeker als in een deel van het scherm een vingerafdruklezer wordt geïntegreerd, heeft een dergelijke Home-knop meerwaarde wat ons betreft, nu nog niet.

Samsung heeft er overigens wel voor gekozen om je zelf de indeling van die knoppen te laten regelen. Standaard staan ze in de ‘verkeerde’ volgorde, dus zoals Samsung het altijd deed: in het midden de Home-knop, links de task switcher en rechts de Terug-knop. Wil je het hebben zoals Google het graag ziet, met de Terug-knop links en de task switcher rechts, dan is dat ook mogelijk. Hierin is Samsung overigens niet uniek. LG biedt dit bijvoorbeeld al enkele jaren aan.

Wat betreft de handzaamheid, heeft Samsung de afgelopen jaren behoorlijke stappen gezet met de Edges aan weerszijden. Met name bij de S6 Edge waren die scherp en zorgden ze voor een wat onzeker aanvoelende grip. Bij de S7 Edge waren de scherptes kantjes er al wat vanaf, terwijl het bij de Note 7 helemaal een vloeiende overgang was geworden. De S8 borduurt hier op voort en ligt dus erg prettig in de hand.

De curve van de randen is in de loop der jaren wel wat minder uitgesproken geworden, wat ervoor zorgt dat de nieuwste Edge-toestellen van Samsung niet meer zo futuristisch ogen als bijvoorbeeld de S6 Edge. Het zorgt er wel voor dat de drempel voor potentiële kopers minder hoog is en dat het plaatje dat uiteindelijk wordt gepresenteerd door het paneel kwalitatief beter is. Je hebt nu minder last van helderheids-/contrastverlies als het scherm de ‘bocht omgaat’.

Een nadeel van het gebogen scherm hebben we nog altijd ervaren tijdens onze test en dat is dat er af en toe aanrakingen geregistreerd worden die niet de bedoeling zijn. Met name als je het toestel wat steviger vast moet houden (op je rug in bed of op de bank bijvoorbeeld), raakt de huid van je hand de randen van het scherm. Dat zorgt soms voor problemen bij de invoer. Ook als je met je duim moet rekken naar de andere kant van het paneel, komt het voor dat er een app gestart wordt waarvan het icoontje aan de rand van de ene kant staat. Dit gebeurt niet altijd, dus er is door Samsung zeker iets ontwikkeld wat dit tegen moet gaan. Helemaal foutloos werkt dit echter nog altijd niet.

Samsung heeft in de doos naast het toestel en de oplader ook nog AKG-dopjes en twee adapters (van Type-C naar USB-A en van Type-C naar Micro USB) gestopt.

Kwalitatief is het 5,8-inch grote paneel van een uitstekende kwaliteit. Het is heel erg goed afleesbaar in direct zonlicht en de kijkhoeken zijn eveneens uitstekend. Daarnaast is zwart ook echt diepzwart bij een Super Amoled-scherm, omdat er geen gebruikgemaakt wordt van een backlight en pixels echt helemaal geen licht uit kunnen stralen. Het contrast is hierdoor oneindig, wat zeker bij het bekijken van films op je smartphone een veel betere kijkervaring oplevert. Standaard worden kleuren wel behoorlijk oververzadigd weergegeven, maar met de scherminstellingen op Basis krijg je een zeer goed uitgebalanceerd plaatje te zien.

Als het gaat om het paneel, moeten we tot slot toch echt net als in onze preview benadrukken hoeveel scherm Samsung in deze relatief kleine behuizing heeft gekregen. Dat is echt heel erg knap. Hieronder zie je nogmaals de foto die ook al in onze preview stond, met van links naar rechts de Galaxy S8, Galaxy S8+ en de Huawei Nexus 6P. Let wel, die laatste heeft qua diagonaal het kleinste scherm, namelijk 5,7 inch. Natuurlijk heeft dit ook iets te maken met de andere schermverhoudingen van de Samsungs, maar het blijft desalniettemin een opzienbarend feit.