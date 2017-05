Mobile

De Chinese fabrikant Huawei heeft de afgelopen jaren in een rap tempo marktaandeel weten te veroveren. In eerste instantie met voornamelijk veel goedkope toestellen, maar vanaf de Huawei P6 is een duidelijke stijgende lijn te zien in de mooie high-end toestellen. Het tempo bij Huawei zit er lekker in en nu het de derde plek in de smartphonemarkt stevig in handen heeft, is het tijd voor de volgende stap. Die volgende stap heet de Huawei P10 en werd eind februari in Barcelona gepresenteerd. In deze review kijken we hoe goed deze Chinese fabrikant zijn zaakjes dit jaar voor elkaar heeft.

Techzine was erbij in Barcelona en hoorde aan hoe de Chinezen hun marktaandeel verder willen gaan vergroten. Het mag namelijk duidelijk zijn, ze stoppen niet bij plek 3, ze willen meer. Ze gaan om te beginnen voor de tweede plek die Apple op dit moment inneemt in de smartphonemarkt. Dat zal dit jaar zeker niet gaan lukken, maar volgend jaar kunnen ze daar al een stuk dichterbij zijn.

Om die tweede plek in handen te krijgen heeft het bedrijf goede smartphones nodig, dus je zou kunnen zeggen dat het succes staat of valt met de Huawei P10 als nieuw vlaggenschip. De eerste indruk van het toestel is goed, het ontwerp is opnieuw wat verder gestroomlijnd en zal veel mensen direct aanspreken. Het 5,1 inch scherm beslaat het grootste deel van de voorzijde, om precies te zijn zo’n 71,2 procent. Dat is minder dan bijvoorbeeld bij de Samsung Galaxy S8, waar men heeft gekozen voor een nieuwe schermverhouding en nog dunnere bezels.

Verder zien we dat Huawei de samenwerking met Leica heeft voortgezet, opnieuw is er een dual camera-opstelling aan de achterzijde te vinden. Deze heeft wel een upgrade gekregen, waarover later meer. Een andere opvallende wijziging is de vingerafdrukscanner, Huawei koos er de afgelopen jaren keer op keer voor om die op de achterzijde te plaatsen onder de camera. Bij de Huawei P10 is de vingerafdrukscanner verhuisd naar de voorzijde en zit deze onder het scherm gepositioneerd.

Tot slot zien we dat Huawei zijn vlaggenschip opnieuw voorziet van een scherpe prijs. Waar andere smartphonefabrikanten ervoor kiezen om de toestellen steeds duurder te maken, probeert Huawei de smartphones zo scherp mogelijk te verkopen. Voor 599 euro ben je al de trotse eigenaar van een Huawei P10. Dat is toch 200 euro goedkoper dan bijvoorbeeld het vlaggenschip van Samsung. Dat verschil zien we niet alleen terug bij de losse verkoop, ook de providers rekenen met hun abonnementen minder voor dit toestel. Daarmee heeft de Huawei P10 een unieke positie te pakken, het is namelijk een betaalbaarder vlaggenschip.

Uiterlijk en bouwkwaliteit

Huawei hanteert al jaren een strategie waarbij het zijn toestellen min of meer doorontwikkelt. Een echt grote verandering zien we maar zelden in het ontwerp. Dit jaar is de afwijking wellicht nog het grootst, maar opnieuw zijn er wel herkenbare elementen in het ontwerp ten opzichte van voorgaande vlaggenschepen. Of het model van vorig jaar.

Huawei is er opnieuw goed in geslaagd om de bezels dun te houden, waardoor het scherm niet al te groot aanvoelt. Daarnaast helpt het ook dat het bedrijf in de buurt blijft van het 5 inch formaat. Dat wordt door veel gebruikers als een prettig formaat ervaren. We zien de laatste tijd wel een nieuwe trend, waarbij fabrikanten de schermverhouding gaan aanpassen om het scherm groter te maken. Zo zijn de LG G6 en Samsung Galaxy S8 een stuk hoger gemaakt. Het is nog even afwachten of dat ook een geslaagd idee is. In onze ervaring wennen die nieuwe schermverhoudingen wel snel.

Tot op heden heeft Huawei zich niet aan dat soort experimenten gewaagd. Het kiest vooral vaak voor de normale weg met breed beschikbare onderdelen, de noviteiten en gimmicks laat het aan andere merken over, met uitzondering van de dubbele camera. Op die manier wordt het bedrijf ook niet afhankelijk van moeilijk leverbare onderdelen. Al moeten we hierbij opmerken dat Huawei het belangrijkste onderdeel zelf ontwikkelt en laat produceren, namelijk de SoC, de processor van het toestel. Daardoor is Huawei eigenlijk alleen afhankelijk van externe schermleveranciers, want alle andere onderdelen zijn over het algemeen goed en breed verkrijgbaar.

Als we het ontwerp nader bestuderen dan zien we dat Huawei aan de rechterkant opnieuw de stand-by en volume-knoppen heeft geplaatst. Aan de linkerkant is alleen de lade te vinden voor de simkaart en microSD-kaartslot. Bovenop is een gaatje voor de microfoon te vinden, evenals aan de onderzijde, waar ook nog de USB Type-C aansluiting te vinden is om het toestel op te laden of aan de pc te verbinden en tot slot een speaker is geplaatst.

Aan de achterzijde van het toestel is de dubbele camera te vinden met Leica-technologie en natuurlijk de flitser en laser autofocus. De voorzijde van het toestel bestaat vooral uit scherm met aan de onderzijde de vingerafdrukscanner en aan de bovenzijde de frontcamera.

Bouwkwaliteit

Natuurlijk hebben we het toestel ook onderworpen aan onze standaard trek-, duw-, buig- en smijttesten. De bouwkwaliteit van dit toestel is dik in orde. We hadden ook niet anders verwacht, het komt nog maar zelden voor dat we echt opmerkingen hoeven te maken over de bouwkwaliteit. In de afgelopen jaren hebben alle fabrikanten wel manieren gevonden om stevige smartphones te ontwerpen met een dunne behuizing. De metalen behuizing van de Huawei P10 geeft niet mee en er verschijnen zelfs geen grote vlekken in het scherm wanneer we druk uitoefenen hierop. Ook zitten de knoppen stevig in de behuizing verwerkt en steken de lenzen van de camera’s niet uit, wat allemaal ten goede komt van de bouwkwaliteit.