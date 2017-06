Review: HP ZBook Studio G3

Hardware

Van HP Inc ontvingen we ditmaal een ZBook Studio G3. Een zogenaamd mobiel werkstation. Groot, zwart en in vergelijking tot de moderne ultra portable laptops een vrij gewichtige machine. Toch valt deze ZBook in de categorie ultra portables en ook de formfactor beantwoordt aan de design-filosofie van de laatste generaties HP-laptops. Dit vertaalt zich, ondanks de afmetingen, in een prachtige slanke vormgeving. Maar hoe zijn de prestaties?

De tijd dat werkstations uitsluitend als desktopcomputer worden geleverd is anno 2017 voorbij. Ook het tijdperk waarbij een grafische poweruser automatisch naar de trendy laptops van een fabrikant uit Californië grijpt lijken geteld. Er zijn namelijk steeds meer concurrenten met een Windows-besturingssysteem die uitstekend voor een dergelijk doel lijken gekwalificeerd. De HP ZBook Studio G3 is zo’n voorbeeld. De benaming ‘Studio G3’ verraad de doelgroep al. De doelgroep die HP met de ZBook voor ogen heeft zijn grafisch ontwerpers, eigenaren van design studio’s, architecten, fotografen en de makers van audiovisuele producties.

Zoals gezegd vinden we de HP ZBook Studio G3 een optisch mooie laptop. De onder 45 graden geslepen facetten aan de behuizing geven de grote matzwarte laptop bovendien net even dat kleine beetje extra. De fabrikant vindt dat een werkstation dus ook mooi – of liever representatief – mag zijn, zonder dat dit ten koste van het doel waarvoor de machine in de eerste plaats is bedoeld; werken als een paard.

Op het gebied van rekenkracht is de Studio G3 namelijk een bijzonder competente machine en ook het uitrustingsniveau is zodanig dat deze zijn hand niet omdraait voor zwaardere grafische applicaties; taken waar de meeste consumenten laptops toch wel tweemaal moeten slikken alvorens deze schoorvoetend aan een dergelijk zware taak beginnen, om vervolgens het geduld van de gebruiker op de proef te stellen. Ondanks de processorkracht en grafisch subsysteem met hardwareversnelling is de configuratie meer voor zakelijk gebruik geoptimaliseerd, en dan met name op het gebruik door grafische professionals. De ZBook Studio G3 lijkt meer weggelegd voor professionals die een zeer krachtige mobiele oplossing nodig hebben waarop ze in de meest veeleisende omstandigheden op kunnen vertrouwen.

De mobiele Intel CM236 chipset dient als basis voor de HP ZBook Studio G3 en de laptop is leverbaar in verschillende hardware configuraties. Er kan worden gekozen uit ofwel een Intel Xeon of een Intel Core i7 processor, een intern geheugen tot 32GB en interne opslag tot 1TB (NVMe PCIe SSD). Schermkeuze begint bij een 15,6 inch FHD UWVA IPS ontspiegeld LED-backlit scherm met een resolutie van 1920×1080 beeldpunten tot een superieur UHD Dreamcolor UWVA IPS ontspiegeld LED-backlit scherm met een resolutie van 3840×2160 beeldpunten. Grafisch subsysteem is naar keuze leverbaar vanaf een embedded Intel HD Graphics of Intel Iris Pro Graphics tot een discrete NVIDIA Quadro M1000M processor met 2GB aan grafische geheugen. Het gewicht is afhankelijk van de gekozen configuratie. De lichtste variant weegt 2 kilogram. De afmeting van de behuizing bedraagt 375 bij 255 millimeter en de maximale dikte is 18mm. Al met al geen slechte waarden voor een dergelijke machine.

Wij ontvingen van HP de ZBook Studio G3 met een Intel Xeon E5-1505 processor met een kloksnelheid van 2,8 GHz, 32 GB werkgeheugen, 512 GB PCIe Solid State Drive (HP Z Turbo Drive G2) en een NVIDIA M1000M grafisch subsysteem met een grafisch geheugen van 2GB. Het prijskaartje van dit systeem is met 3500 euro niet mals, maar je krijgt er ook wel wat voor terug.