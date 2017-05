Consumer

Er vindt wat je zou kunnen noemen een wedloop plaats op het gebied van mediaspelers. Grote spelers als Amazon, Apple en Google hebben al hun eigen apparaten uitgebracht, vanuit China komt ook Xiaomi met de relatief goedkope Mi Box. Voor zo’n 90 euro staat hij al in je woonkamer.

In ruil daarvoor levert de Chinese fabrikant een aantal interessante eigenschappen. Zo is het met de Mi Box namelijk mogelijk om 4K-video’s af te spelen op je televisie en zijn de mogelijkheden ongekend door de aanwezigheid van Android TV. Zo is het mogelijk om alle Android TV-apps te installeren en kan de Mi Box bijvoorbeeld met je stem bestuurd worden. Verder kan je de Mi Box verbinden met je NAS of externe schijf om al je videocontent af te spelen. Ook is er ondersteuning voor Google Cast, waardoor de Mi Box ook als Chromecast is te gebruiken. Het is veel functionaliteit voor een vrij goedkoop apparaat.

Recent is er een verbod ingesteld op mediaspelers die illegale content afspelen, dat geldt niet voor deze Mi Box, deze wordt namelijk geleverd met een kale Android TV-installatie en de apps die worden gebruikt voor het illegaal streamen zijn niet vooraf geïnstalleerd. Achteraf is natuurlijk wel van alles te installeren, maar dat is de verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet van de fabrikant. De Mi Box wordt geleverd met een afstandsbediening waarmee de mediaspeler zeer eenvoudig is te bedienen.

De Mi Box laat een goede eerste indruk achter en dat is vooral te danken aan toch best indrukwekkende specificaties voor deze relatief goedkope technologie.

Besturingssysteem : Android TV

: Android TV Processor : ARM Cortex-A53 Quad-Core, 2GHz

: ARM Cortex-A53 Quad-Core, 2GHz Opslagcapaciteit : 8GB eMMC 5.0 ROM

: 8GB eMMC 5.0 ROM Werkgeheugen : 2GB DDR3 RAM

: 2GB DDR3 RAM Grafische kaart : ARM 5-core Mali-450MP GPU

: ARM 5-core Mali-450MP GPU Aansluitingen: HDMI 2.0 / Bluetooth 5.0 / Dual-Band WiFi

Verder is het apparaat ook nog eens redelijk licht en klein van formaat, waarmee deze gemakkelijk in je interieur verdwijnt. Met een hoogte van 1,9 centimeter en een breedte en lengte van 10,1 centimeter, is het een klein ding. Dat het 176,5 gram weegt, maakt het plaatje compleet. Maar hoe is de Mi Box in gebruik?

Het Mi Box reviewexemplaar is beschikbaar gesteld door Gearbest.