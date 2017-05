Networking

Tijdens de CES in Las Vegas afgelopen januari regende het aankondigingen van netwerkfabrikanten over mesh-oplossingen, systemen van meerdere modules die ervoor moeten zorgen dat je voorgoed van je wifi-problemen af bent als het gaat om bereik en doorvoersnelheid. In de afgelopen maanden hebben we al reviews gepubliceerd over de systemen van Linksys (Velop) en Netgear (Orbi). Vandaag is het de beurt aan TP-Link, dat met het Deco M5-systeem mesh – ook bekend onder de wat duidelijker term multiroom wifi – naar een lager prijspunt brengt. Wij hebben dit systeem eens aan de tand gevoeld en doen daar in deze review verslag van.

Het eerste wat opvalt aan de TP-Link Deco M5, is dat dit systeem standaard wordt geleverd met drie modules, waar je bij de oplossingen van Linksys en Netgear in eerste instantie aan de slag gaat met twee modules. Een extra module kun je bij Linksys achteraf aanschaffen, Netgear lijkt de losse satellieten nog altijd niet te verkopen, ondanks de belofte enkele maanden geleden dat dit eind eerste kwartaal zou gebeuren.

De drie modules van het Deco M5-systeem zijn identiek, net zoals dat het geval is bij Linksys Velop en in tegenstelling tot het Orbi-systeem van Netgear. Bij die laatste is er een duidelijk onderscheid tussen de router en de satellieten. Dit houdt ook in dat de Deco M5 evenals de Velop een ‘echt’ mesh-systeem is, waarvan alle onderdelen dus verbinding kunnen maken met elkaar.

Uiterlijk zullen de drie modules van het TP-Link Deco M5-systeem mensen die op zoek zijn naar een subtiele oplossing zeker aanspreken. Deze zijn namelijk lekker onopvallend: rond en relatief plat met een diameter van niet meer dan 12 centimeter. In het midden bovenop is een niet overdreven felle led aangebracht, die groen is als het systeem geïnstalleerd is en goed werkt. Installeer je een van de modules bijvoorbeeld op een slaapkamer en wil je daar liever helemaal geen licht hebben, dan kun je de led ook volledig uitschakelen.

De led bovenop de modules is vrij subtiel en kan uitgeschakeld worden.

TP-Link richt zich met het Deco M5-systeem zoals al aangegeven op de massa. Een van de voornaamste struikelblokken voor de hierboven genoemde systemen van Linksys en Netgear is de hoge aanschafprijs van ruim boven de 400 euro, ook al is die hoge aanschafprijs, zoals we in de reviews van die systemen ook al hebben aangegeven, als je het doorrekent op zich nog wel te verantwoorden. TP-Link gaat daar met de Deco M5 fors onder zitten: de adviesprijs bedraagt 299 euro. Ter vergelijking, ten tijde van de lancering van Linksys Velop had een set van drie modules van dat systeem een adviesprijs van 599 euro. Inmiddels is hier overigens al 100 euro vanaf, maar dan nog zit dat systeem 200 euro boven de Deco M5.

De vraag is uiteraard hoeveel concessies TP-Link heeft moeten doen om het Deco M5-systeem zo ver onder de ‘gangbare’ prijs van multiroom wifi-systemen in de markt te zetten. Zijn de prestaties goed genoeg om de massa aan te spreken en te overtuigen? In wat volgt geven we (onder andere) op deze vragen antwoord.