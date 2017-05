Review: Strato HiDrive – betaalbare online opslagdienst

Services

De Duitse hostingprovider Strato heeft ons benaderd om eens kritisch naar hun opslagdienst te kijken met de naam HiDrive. HiDrive is een betaalde opslagdienst en gaat in principe de concurrentie aan met partijen als Box, Google Drive, Dropbox en Microsoft OneDrive. Strato’s HiDrive moet het echter hebben van zijn eigen strategie en misschien ook wel van een stukje Duitse degelijkheid. Maar gaan we die degelijkheid ook vinden? Dat zoeken we uit in deze review.

Waar het Duitse Strato zich in onderscheidt van de concurrentie is dat het meer biedt dan een simpele synchronisatiedienst naar de cloud. Met de bekende en eerdergenoemde cloudopslagdiensten kan je eenvoudig je pc, mac of smartphone synchroniseren met de cloud, iets dat in de basis ook met HiDrive kan. Je installeert een applicatie op je computer en je kan beginnen.

HiDrive biedt echter nog wat meer mogelijkheden, deels tegen een extra betaling, die we bij de andere partijen nog niet zijn tegengekomen. Wat te denken van bijvoorbeeld SMB/CIFS-toegang, zodat je de HiDrive als externe netwerkschijf kan mounten. Of verbinding via WebDAV, rsync (SSH) of SCP, FTP/FTPS en OpenVPN. Via al deze manieren is het mogelijk om met een HiDrive-omgeving te verbinden, eventueel kan je er ook voor kiezen om enkel versleutelde verbindingen toe te staan. Tot slot is er ook nog een API beschikbaar waarmee HiDrive is te integreren in andere applicaties.

HiDrive biedt verder de mogelijkheid om git-repositories aan te maken, zodat je versiebeheer kan toepassen op bestanden en mappen waar momenteel aan wordt gewerkt. Het aantal repositories is onbeperkt, de enige limiet is de hoeveelheid opslagruimte je hebt afgenomen voor je HiDrive.

Ook is het mogelijk om in te stellen dat er automatisch backups worden gemaakt van bepaalde mappen binnen je HiDrive-omgeving.

Prijskaartje

Strato heeft HiDrive scherp in de markt gezet, vanaf 1,90 euro per maand beschik je al over 50GB aan opslagruimte, voor 3,60 euro per maand over 100GB en voor 5 euro per maand over 250GB. Voor de grootverbruikers en zakelijke klanten zijn er grotere pakketten, van 2TB en 5TB voor respectievelijk 15 en 35 euro per maand. Voor 5 euro per maand extra kan je de mogelijkheid activeren om HiDrive via alle mogelijke protocollen te bereiken. Tot slot biedt HiDrive, tegen betaling, de mogelijkheid om extra gebruikers aan te maken binnen je HiDrive-omgeving zodat je deze kan delen met meerdere personen. Strato biedt vijf gebruikers voor 9 euro per maand.

Zakelijke gebruikers kunnen bijvoorbeeld 2TB afnemen voor 15 euro per maand, 5 euro bijbetalen voor alle protocollen en nog eens 9 euro voor meerdere gebruikers. In totaal betaal je dan 29 euro per maand voor 5 gebruikers die gezamenlijk 2TB kunnen opslaan. Bij veel andere clouddiensten betaal je al snel 10 euro per maand per gebruiker voor 1TB aan opslagcapaciteit, wat vaak veel te veel is. Strato biedt de mogelijkheid om HiDrive te upgraden tot 5TB met alle protocollen en 5 gebruikers voor 49 euro per maand

Aanbieding

Aangezien wij deze review op verzoek van Strato hebben gemaakt, uiteraard volledig objectief, hebben we ook met Strato afgesproken dat we een lezersaanbieding mogen doen. Voor 2,50 euro per maand kan je een HiDrive-abonnement afsluiten voor 12 maanden, daarbij krijg je 250GB aan opslagcapaciteit, drie gebruikers en alle protocollen. De actieprijs blijft ook gehandhaafd na de contractperiode. Om gebruik te maken van deze aanbieding, ga naar http://www.strato.nl/korting.