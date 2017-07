Review: HP Z2 Mini G3 Workstation

Hardware

HP introduceert met de HP Z2 Mini G3 een van de meest compacte workstations in de markt. Hiermee vult de fabrikant een zekere behoefte uit de markt naar een compacte, speciaal voor de zakelijke markt ontworpen werkstation. Optisch is het een fraai apparaat om naar te kijken, maar zijn de prestaties van deze ‘mini’ net zo fraai?

Voor wie denkt dat een desktopsysteem oud en achterhaald is, dan kunnen we melden dat de waarheid in de praktijk echt anders is. Feit is dat prachtig gestileerde all-in-one lifestyle pc’s en krachtige ultra portable laptops de desktop steeds meer uit het gezinsleven en uit de kantoorruimtes verdrijven, maar er zijn nog steeds vele gebruikers die beslist niet zonder een desktopsysteem kunnen. We hebben het niet zozeer over de gamers onder ons, maar veel meer over de zakelijke gebruikers.

De HP Z2 Mini G3 Workstation is gericht op zakelijke gebruikers die net een beetje meer snelheid en rekenkracht nodig hebben dan waar een gemiddelde business laptop in voorziet, maar geen ruimte hebben voor (of zin hebben in) een flink (overbemeten) desktop systeem. Dit kan zeker een criterium zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van meer dan een beeldscherm; de werkruimte op een bureau wordt dan al snel door de hardware beperkt. Denk hierbij aan grafisch ontwerpers, architecten en industrieel ontwerpers.

Toch kiezen velen van hen tot op heden nog steeds voor dikke desktops om de dagelijkse taken uit te voeren. Omdat de standaard uitgeleverde systemen enerzijds meer geschikt zijn voor Office-toepassingen of anderzijds juist voor gaming, vallen eerder genoemde ontwerpers vaak tussen wal en schip. Veelal vallen dergelijke gebruikers terug op high-end systemen die op klantwens worden samengesteld en hierdoor zijn deze relatief duur. Bovendien wordt bij veel van deze high-end systemen de (op gaming gerichte) performance veelal niet benut. Hier biedt de HP Z2 Mini G3 Workstation uitkomst.

CAD Power

HP heeft tijdens het ontwerp van de Z2 Mini de CAD-gebruiker als uitgangspunt genomen en heeft het systeem zodanig opgebouwd dat dit systeem juist voor CAD-toepassingen optimaal is getuned. Hierbij heeft HP geen half werk verricht en de Z2 mini is volgens de fabrikant zelfs gecertificeerd voor gebruik van ruim 20 professionele software applicaties. Denk hierbij onder meer aan zware pakketten als AutoCAD, Vectorworks, MicroStation, Inventor, SOLIDWORKS, Solid Edge en Revit.

Nu houden grafisch ontwerpers zelf ook van een mooi design. Noem het een vorm van beroepsdeformatie en HP heeft dit blijkbaar goed begrepen. HP heeft voor het productontwerp de ontwerpers van haar designpartner Studio Libeskind benaderd. We moeten toegeven dat de deze ontwerppartner haar huiswerk uitstekend heeft gedaan; esthetisch is de kleine HP beslist aantrekkelijk om te zien.

Wij ontvangen de HP Z2 Mini G3 voorzien van een Intel Xeon E3-1245 V5 processor met een kloksnelheid van 3,5 GHz, 16GB intern geheugen (maximaal 32GB), een 512 GB SSD (maximaal 1,5 TB), een geïntegreerde Intel HD Graphics P530 chipset voorzien van een NVIDIA Quadro M620 GPU met 2GB geheugen. Af fabriek is de Mini G3 voorgeïnstalleerd met Windows 10 Pro. Niet gering wat de fabrikant in deze kleine behuizing heeft weten te lepelen.