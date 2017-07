Review: Microsoft Surface Book laptop – opvallende verschijning

Hardware

Microsoft manifesteert zich de laatste jaren meer en meer als hardwarefabrikant, als we de mobiele divisie even buiten beschouwing laten. In de pc-divisie lijkt het bedrijf uit Redmond in ieder geval wel toekomst te zien, getuige de vier generaties Surface Pro die we inmiddels voorbij hebben zien komen, de Surface Hub, Surface Studio en de Surface Book (recent is er met de Surface Laptop nog een telg bijgekomen). De Surface Book hebben we de afgelopen weken gebruikt als primaire laptop. Hoe is deze toch wel enigszins merkwaardige combinatie van laptop en tablet ons bevallen? Je leest het in deze review.

Als je het hebt over de Microsoft Surface Book, gaat het eigenlijk niet over een product, maar over een complete lijn. Als je naar de betreffende pagina van de website van Microsoft gaat, zie je niet minder dan 13 verschillende modellen, die overigens wel met elkaar gemeen hebben dat ze een schermdiagonaal hebben van 13,5 inch. Vier ervan worden aangedreven door een Intel Core i5, de overige door een Core i7.

Verder zijn er modellen met en zonder een discrete GPU. Binnen de modellen met een discrete GPU is verder een onderverdeling te maken tussen de oude modellen met een Nvidia GeForce GT 940M en tussen de nieuwe met een GTX 965M. Om nog wat meer configuraties mogelijk te maken, zijn er ook nog eens verschillende hoeveelheden werkgeheugen (8 of 16 GB) en verschillende opslagcapaciteiten (256 GB, 512 GB of 1 TB) mogelijk.

Wij kregen van Microsoft de krachtigste versie van de Surface Book mee, die niet minder dan 3649 euro als adviesprijs op het prijskaartje heeft staan. Hij is voorzien van de Performance Base – de naam die Microsoft heeft gegeven aan de basis met daarin de GTX 965M – en verder 16 GB werkgeheugen, 1 TB opslag en een Intel Core i7-6600U.

Zowel de CPU als de GPU zijn dus van de vorige generatie, de zeer hoge prijs is in ieder geval niet te verantwoorden door te wijzen op het gebruik van de nieuwste hardware. Dit heeft er vooral mee te maken dat het algemene design van de Surface Book en de componenten waarop dit design is gebaseerd, al zo’n twee jaar oud is. Toen waren de componenten wel modern. De Performance Base is er natuurlijk wel iets later bijgekomen, maar ook daarvan zal de ontwikkeling een behoorlijke tijd geleden gestart zijn.

Het scherm dat Microsoft in de Surface Book heeft geplaatst zal ook ongetwijfeld een tijdje in ontwikkeling zijn geweest. Dat komt echter zeker niet gedateerd over. Zoals alle Surface-producten van Microsoft heeft ook deze een verhouding van 3:2, met een resolutie van 3000×2000 pixels. De schermdiagonaal van 13,5 inch betekent een pixeldichtheid van 267 ppi, iets waar je zeker mee kunt thuiskomen.

In wat volgt gaan we eens kijken of het apparaat desalniettemin zijn geld waard is, want CPU en GPU zijn natuurlijk niet de enige belangrijke onderdelen van een laptop.