Review: LG G6 smartphone – over smaak valt te twisten

We volgen LG inmiddels al jaren op de voet en we hebben respect voor het risico dat het bedrijf soms neemt. Zeker het afgelopen jaar met de modulaire G5. De LG G5 (review) was een prachtig avontuur waarbij LG dus veel risico heeft genomen, maar dat is helaas keihard afgestraft door de consument die het toestel links lieten liggen. Het modulaire systeem van de LG G5 werd kennelijk beschouwd als een gimmick in plaats van een echte innovatie. Vandaag bespreken we de LG G6, waarbij LG weer is afgestapt van het modulaire ontwerp en een wat conventioneler product heeft gemaakt. Wordt dit dan het vlaggenschip waarop de consument heeft gewacht? Lees verder om erachter te komen wat ons antwoord hierop is.

Het enige afwijkende wat betreft het design van de G6 is dat LG de beeldverhouding iets aangepast heeft. Het scherm is hoger en daarmee ook groter dan vorig jaar. Op zich een goed idee, want hierdoor kan je het toestel nog steeds goed vasthouden, ondanks dat het groter is geworden. Helaas voor LG werd de LG G6 vrijwel direct overtroffen door dat andere Zuid-Koreaanse bedrijf. Dat besloot bij de Samsung Galaxy S8 (review) ook het scherm hoger te maken, en ging meteen nog een stapje verder.

Kijken we verder naar het toestel dan heeft LG gekozen voor een vrijwel volledig metalen behuizing, een dubbele camera-opstelling, vingerafdrukscanner en de snelst beschikbare processor, een Qualcomm Snapdragon 821. Dit is een wat ouder model van vorig jaar, waarover later meer. Verder heeft LG het toestel water- en stofdicht gemaakt (IP68) iets wat tegenwoordig steeds gangbaarder is en een goede zaak wat ons betreft. Een echte killer-feature ontbreekt wat ons betreft.

LG brengt het toestel in een aantal kleuren op de markt, waaronder zwart, wit en platinum. Over de zwarte versie hebben we niet zoveel op te merken, de platinum-versie een beetje, maar bij de witte heeft de ontwerper echt zitten slapen. Rond het scherm is namelijk een dikke zwarte rand opgenomen. Bij de zwarte versie van het toestel valt dit niet op, maar hoe lichter de kleur hoe meer het opvalt. Vooral bij de witte versie vinden we die zwarte rand echt heel lelijk.

De LG G6 blinkt qua ontwerp en specificaties niet uit, ook qua prijs is er geen unieke strategie. Het toestel moet namelijk 749 euro opbrengen. Dat is toch een hele hoop geld voor een toestel dat niet echt opvalt zo op het eerste gezicht.