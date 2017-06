Review: Nanoleaf Aurora Smarter Kit slimme led-panelen – mozaïekverlichting

Consumer

Wie het heeft over slimme verlichting, komt al snel op de Hue-lampen van Philips uit. Hiermee is dat bedrijf behoorlijk succesvol gebleken de afgelopen jaren. Philips is echter niet de enige fabrikant die dit soort producten maakt. Vandaag kijken we naar een nieuwkomer op deze markt, de Nanoleaf Aurora. Dit is een modulair systeem van led-panelen, dat je naar wens kunt opbouwen en uitbreiden. Dit is dermate interessant wat ons betreft, dat we daar met alle plezier mee aan de slag zijn gegaan. Lees verder voor onze ervaringen hiermee.

De Nanoleaf Aurora Smarter Kit is opgebouwd uit driehoekige LED-panelen. Het zijn gelijkzijdige driehoeken, dus alle zijden hebben dezelfde afmeting: 25 centimeter. De hoogte van de panelen is niet meer dan 1 centimeter.

In de starterkit van de Nanoleaf zitten negen panelen. Je kunt deze op alle mogelijke manieren aan elkaar koppelen en zo dus allerlei vormen maken. Mocht je een gebrek aan inspiratie hebben of gewoon willen zien wat je er zoal mee kunt maken, dan kun je op een papiertje in de doos verschillende voorbeelden bekijken. Op datzelfde papiertje worden ook alvast creaties getoond die gebruikmaken van twaalf en meer panelen. Het is namelijk mogelijk om extra panelen te kopen en deze aan je huidige opstelling toe te voegen.

Het idee is dat je de panelen van de Nanoleaf Aurora op een muur aanbrengt. Dit doe je door gebruik te maken van de plakstrips die worden meegeleverd, drie per paneel. De verbinding tussen de panelen onderling wordt gelegd via los meegeleverde connectors. Deze hebben wel wat weg van een groot uitgevallen SIM-kaart. Je schuift deze in uitsparingen in de panelen, waarna de verbinding onderling een feit is.

Tot slot moet de Nanoleaf Aurora Smarter Kit natuurlijk nog van stroom voorzien worden. Dit gebeurt middels een Hub die je op een van de panelen aansluit en ook op de muur plakt. Hierin zit ook het ‘slimme’ gedeelte uit de naam, de wifi-chip waarmee een verbinding wordt gelegd met het netwerk. Dit kan alleen via 2,4 GHz overigens. Wil je de panelen gebruiken op een plaats waar geen wifi is, dan kun je ook gebruikmaken van de Wi-Fi Direct-functionaliteit van de Hub. Je legt dan een rechtstreekse verbinding met de Hub, zonder tussenkomst van een router. Op een enkele Hub kunnen maximaal 30 panelen aangesloten worden.

Op deze module zitten verder nog twee knoppen. Met de ene schakel je het systeem in en uit, met de andere kun je wisselen tussen scènes (waarover later meer). Druk je ze allebei tegelijk in, dan kun je het systeem resetten.

De Smarter Kit is te koop voor 210 euro op dit moment, onder andere bij de Apple Store. Een uitbreidingspakket van drie panelen moet 75 euro opbrengen.