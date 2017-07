Review: HP ENVY Curved 34 All-in-One pc (34-b000nd) – Prachtig op elke tafel

Hardware

Speciaal voor de veeleisende thuisgebruiker met een oog voor design heeft HP de Envy Curved 34-b000nd All-in-One computer ontwikkeld. Niet alleen is deze voorzien van een tijdloos uiterlijk, hij is ook nog eens voorzien van een prima speakersysteem van huisleverancier Bang & Olufsen, een superbreed 21:9 beeldscherm en een krachtige interne configuratie. Klinkt allemaal goed, maar is deze HP Envy Curved 34 All-in-One pc ook zo goed?

Fabrikant Hewlett-Packard zet met haar Envy-lijn in op zeer complete systemen waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Deze HP Envy Curved 34 All-in-One computer voldoet beslist aan deze voorwaarde. Deze All-in-One is een grote machine met een 34 inch ultrawide scherm. Maar hoe groot is dit nu? Neem in gedachte een conventioneel 27-inch 16:9 breedbeeldscherm en trek deze ongeveer een derde in de breedte uit en er is een 21:9 formaat geboren. Dit betekent dat er veel beeldscherm voorhanden is om lekker mee te werken of om films in bioscoopformaat mee te bekijken zonder de zwarte balkjes onder en boven in beeld.

We worstelen dus even met de categorie waarin we deze All-in-One zouden moeten plaatsen. Is het een visueel aantrekkelijke thuiscomputer met een net-iets-te-breed beeldscherm, of is het veel meer een ultrasmart QHD TV? Wij hebben eerlijk gezegd geen idee, maar zo’n 34-inch scherm werkt in de praktijk best lekker en misstaat in geen enkel kantoor, of het nou thuis is of in een professionele omgeving.

Look en feel

Wij hebben van HP de breedste variant van de HP Envy Curved All-in-One pc ontvangen, voorzien van een 34 inch beeldscherm. Er zijn ook kleinere modellen, maar die zijn niet curved. Dit model is in de voet voorzien van vier B&O speakers die volgens de fabrikant een bioscoopervaring bieden. Wanneer we de behuizing aan een deskundige blik onderwerken moet gezegd worden dat de ontwerpers van HP echt hun best hebben gedaan om er een tijdloze verschijning van te maken; het kastje misstaat zeker niet in de huiskamer en ook op kantoor geeft de Envy direct een chique en opgeruimde indruk.

Aan de achterzijde vinden we, vanaf de achterzijde gezien, rechts een mooi vlak geïntegreerde powerbutton, een breed rooster voor de interne koeling, een uitsparing voor een Kensington Lock, aansluiting voor netadapter en een RJ45 netwerkaansluiting. Vervolgens een HDMI 2.0 ingang, een HDMI 2,0 uitgang en een druktoets voor selectie tussen pc en HDMI. Vervolgens een viertal USB-A 3.0 poorten.

Aan de rechterzijde heeft HP een hoofdtelefoonaansluiting, een 3-in-1 kaartlezer en een USB-C 3.1 poort met Thunderbolt technologie. De HP Envy Curved 34 All-in-One pc is voorzien van een ingebouwde Bluetooth-interface en uiteraard van WiFi. De HP Envy is verder voorzien van een snel SSD opslagmedium. Hierdoor zijn de opstarttijden kort en starten applicaties vliegensvlug. Onze benchmarkscore laat een keurige schrijfsnelheid zien van 456 MB/s. Tenslotte heeft HP een bijzondere innovatie geïmplementeerd; namelijk ‘gemak’. Hierover later meer.

Specificaties

Onze HP Envy Curved 34 All-in-One pc is uitgerust met een 7e-generatie Intel Core i7-7700T processor met een kloksnelheid van 2,9 tot 3,8 GHz, heeft 16GB DDR4-2133 SDRAM aan intern geheugen en heeft een SSD met een opslagcapaciteit van 256GB (maximaal 1TB). Grafisch is de HP Envy uitgerust met een NVIDIA GeForce GTX 950M chipset met 4GB GDDR5 geheugen en deze is voor de meeste toepassingen potent genoeg. Het beeldscherm is een 34-inch ontspiegeld ultra-breed QHD IPS WLED backlit scherm met 1900 mm curveradius.

De hoogte, breedte en diepte bedragen 45,5, 81,6 en 20 centimeter. Gewicht? 11,5 kilogram. Af fabriek is de HP Envy Curved 34 All-in-One pc voorgeïnstalleerd met Windows 10 Home editie en wordt standaard uitgeleverd met een draadloos en oplaadbaar keyboard alsmede met een draadloze, van batterijen voorziene, muis. De HP Envy Curved 34 All-in-One pc wordt geleverd met een krachtige 230W externe voedingsadapter ter grootte van een bescheiden lunchbox.

Prijs van de door ons geteste configuratie? De HP Envy Curved 34 All-in-One pc gaat voor 2.499 euro over de toonbank, aldus de HP-webwinkel. Hierbij biedt de fabrikant een haal en breng garantietermijn van een jaar op onderdelen en arbeid. Voor net geen 63 euro koop je er ook een service CarePack bij voor 3 jaar HP haal en breng service.