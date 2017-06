Review: Nest Cam IQ – 4K beveiligingscamera met hersens

Networking

Nest kondigde enkele weken geleden de nieuwste telg in de familie van deze Alphabet-dochter aan, de Nest Cam IQ. Vanaf vandaag is deze nieuwe ip-camera ook daadwerkelijk te koop. Wij kregen vorige week al een reviewsample opgestuurd om er eens wat beter naar te kijken. In deze review lees je onze bevindingen.

Met de Cam IQ brengt Nest het aantal ip-camera’s in het assortiment op drie. Naast dit nieuwe model blijft ook de originele Cam nog verkrijgbaar en is er natuurlijk ook nog altijd de Cam Outdoor, die we eind vorig jaar al eens uitgebreid aan de tand voelden. We moeten de Cam IQ dus niet zien als de opvolger of vervanger van de originele Cam. Qua prijs wordt hij er ook duidelijk boven geplaatst overigens. Tot nu toe waren camera’s van Nest eigenlijk standaard 199 euro, de Cam IQ zit hier liefst 150 euro boven.

Voor we naar de vraag gaan of de Cam IQ de meerprijs ten opzichte van zijn voorloper waard is, kijken we eerst even naar hoe dit nieuwe model eruit ziet. Voor het design is men duidelijk verdergegaan waar men was gebleven bij de Cam Outdoor. Het geheel is uitgevoerd in wit (in tegenstelling tot de zwarte kleurstelling van de eerste Cam) en heeft de vorm van een klein spotje.

De standaard is net zoals bij de eerste Cam ook hier weer van de partij, alleen is deze nu van polycarbonaat in plaats van metaal. Je kunt de camera verstellen: 180 graden horizontaal en 160 graden verticaal. Qua afwerking is het fraai hoe de kabel is weggewerkt in de voet. Je sluit de Type-C-kabel aan op de achterkant van de voet, waarna hij door de standaard heen geleid wordt naar de camera.

Niet meer ophangen?

Bij Nest heeft men kennelijk besloten dat de Cam IQ zo onopvallend wit is, dat ophangen niet meer nodig is. Waar voorgaande modellen werden geleverd met een uitgebreid ophangsysteem (inclusief magnetische verbinding tussen camera en muur/plafondplaatje), is daar nu geen sprake meer van. Men gaat ervan uit dat je hem ergens op een plank of kast neerzet. Dit wil overigens niet zeggen dat je de Cam IQ helemaal niet op kan hangen. Er is namelijk wel voorzien in een standaard 1/4″ 20 schroefdraadaansluiting. Deze aansluiting is bekend van tripods/statieven en camera’s. Je moet de standaard hiervoor echter wel los aanschaffen.

Voor het overige valt met name de nieuwe led-ring op, die blauw oplicht als er two-way audio wordt gebruikt. Verder is het groene ledje ook gebleven, waarmee je kunt zien of er iemand aan het meekijken is.

Zoals we gewend zijn van de camera’s van Nest, is lokale opslag niet aanwezig en is het ook niet mogelijk om de beelden bijvoorbeeld naar een NAS weg te schrijven. Je schrijft je data weg naar de cloud. Wil je hier 10 of 30 dagen bij kunnen, dan moet je bijbetalen. Een tientje voor de eerste camera per maand als je 10 dagen wil, 30 euro per maand als je 30 dagen wil. In beide gevallen geldt dat iedere volgende camera voor de helft van de prijs kan worden toegevoegd.