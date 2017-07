Review: Ulefone Gemini – Chinese import smartphone

Mobile

Chinese merken krijgen steeds meer voet aan de grond in Europa. Huawei (en dochteronderneming Honor) verkopen inmiddels forse aantallen, wat gezien de prijs/kwaliteit makkelijk te verklaren is, en ook vinden de toestellen van OnePlus hun weg steeds vaker naar de veeleisende consument. In China zelf is het vooral Xiaomi die het grootste deel van de markt voor zich claimt; dit bedrijf durft de uitbreiding naar Amerika en Europa nog niet echt aan. Maar kleinere concurrenten dienen zich inmiddels wel aan, zoals Ulefone, die met de Gemini een erg goedkoop doch degelijk toestel presenteert.

Uiterlijk & bouwkwaliteit

Op zich ziet de Ulefone Gemini er niet heel erg opvallend uit tussen het aanbod van 5,2-inch en 5,5-inch Android-smartphones. Het toestel heeft geen ‘bezel-less’ (randloos) design, geen ‘curved screen’ en is niet superdun. Maar het dertien-in-een-dozijn uiterlijk kunnen we Ulefone niet kwalijk nemen als je bedenkt dat de bouwkwaliteit ronduit hoogwaardig is, de functionaliteit niets te wensen overlaat en het prijskaartje dusdanig laag ligt dat je je aanvankelijk afvraagt of je het wel goed leest: 135 euro.

Wie een oog dichtknijpt zou de Ulefone Gemini kunnen verwarren met de iPhone 7 Plus. Het is vooral de rechthoekige vingerafdrukscanner die verraadt dat het hier niet om Apple gaat. De achterzijde van het toestel is van een degelijk, grijs/paars plastic dat chique oogt en degelijk is uitgevoerd. Twee geribbelde banden aan de boven- en onderzijde verraden waar de antennes van dit toestel zich bevinden, en verder zien we twee camera’s en een duotone flitser naast het bescheiden logo. In de linkerrand van het toestel verder de verplichte volumetoetsen en een aan/uit-toets. Dat is nogal een ongebruikelijke plaatsing, want meestal treffen we deze toets in de rechterrand aan; hier vinden we juist een sluitertoets voor de camera terug. Dit zorgt er aanvankelijk voor dat we geregeld op het camerascherm terecht komen in plaats van dat we het toestel in standby zetten. Het toestel voelt lekker in de hand aan, wat komt door het veelvuldig gebruik van metaal. Dit maakt het toestel een stuk duurzamer en degelijker dan zijn prijsconcurrenten.

De Gemini heeft nog geen USB-C, maar ondersteunt wel Fastcharge via de micro-USB-aansluiting onderaan het toestel. En wie weinig trek heeft te investeren in een bluetooth koptelefoon zal blij zijn met de 3,5mm-koptelefoonaansluiting in de bovenrand. De Ulefone Gemini is sowieso praktisch, want de SIM-tray is op twee manieren te gebruiken: of je plaatst een nano-SIM en een micro-SD-kaartje, óf je vervangt deze laatste door een micro-SIM voor dual-SIM-functionaliteit. Handig voor wie zo nu en dan op vakantie gaat en een tweede SIM wil gebruiken.

Ulefone is ook niet krenterig als het op accessoires aankomt: in de doos treffen we een glazen screenprotector aan, een doorzichtig rubber hoesje, een ring die je op de achterzijde van het toestel kunt plakken voor meer grip, en uiteraard een lader en micro-USB-kabel.

Het Ulefone Gemini reviewexemplaar is beschikbaar gesteld door Gearbest.