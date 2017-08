Review: Blue Microphones Yeti USB-microfoon – veelzijdig en semi-professioneel

Hardware

Nog niet zo heel lang geleden was het verzorgen van beeld en geluid of het maken van specialistische producties behoorlijk kostbaar. Tegenwoordig is dat allemaal een stukje beter te betalen. Voor het opnemen van geluid kun je voor een acceptabel bedrag op papier interessante microfoons kopen bijvoorbeeld. Wij kregen de mogelijkheid om aan de slag te gaan met de Blue Microphones Yeti USB microfoon. Lees verder als je wilt weten hoe deze ons is bevallen.

Van het schrijven van blogs tot het opnemen van beeld en geluid; anno 2017 doen we alles graag zelf met onze eigen pc vanuit ons kantoor, zolder of garage. Maar om productie van kwaliteit te kunnen maken voldoet een webcam of ingebouwde microfoon bij lange na niet. Dit betekent doorgaans een flinke investering. En kwaliteit komt met een bijbehorend prijskaartje. En juist daar gaat het vaak mis.

Goedkoop of toch liever duurkoop

In een tijd dat veel (oosterse) fabrikanten van consumentenelektronica zich richten op zo ongeveer alles waar een (USB) stekker aan zit, wordt er logischerwijze handig op de vraag ingesprongen en worden we er via internationaal opererende marktplaatsen mee overspoeld. De kwaliteit? Dat is een vraag die we onszelf best eens serieus mogen stellen. Als een ‘professionele’ microfoon wordt aangeboden voor een dollar of twintig en de verzendkosten bovendien bij de prijs zijn inbegrepen, kunnen we dan überhaupt nog wel spreken van ‘kwaliteit’?

Toch grijpen we als consument al snel naar een dergelijke oplossing, omdat de investering voor een professionele oplossing simpelweg niet is te rechtvaardigen. En wat kan er stukgaan aan een microfoon? Hij doet het toch?

En dan komen we er pijnlijk achter dat het toch wel vervelend is om helemaal klaar te zijn voor die belangrijke gebeurtenis en op het moment suprême weigert de goedkope microfoon dienst. Waarom? De microfoon is niet geconstrueerd voor het doel waarvoor deze gebruikt wordt; de fabrikant heeft hier simpelweg de expertise niet voor.

Ook in de zakenwereld wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van microfoons en camera’s tijdens vergaderingen, videoconferences, het geven van een presentatie of bij de organisatie van een belangrijke meeting. En hoe groot het bedrijf ook is, er wordt wat met microfoons aangerommeld. De investering van een kwalitatief hoogwaardige oplossing kan immers niet binnen de gestelde termijn worden terugverdiend, dus wordt er zo vaak bij een plaatselijke grootgrutter voor kantoorbenodigdheden geïnvesteerd in een betaalbaar alternatief. Ook hier geldt; veel van deze microfoons zijn niet opgewassen tegen het ‘onzichtbare’ geweld waaraan ze worden blootgesteld.

Hoe vaak gebeurt het wel niet dat de nieuwe microfoons van verleden jaar het – ineens – niet meer doen op de vooravond van de aandeelhoudersvergadering? Dus dan in allerijl naar het verhuurbedrijf voor een set ‘professionele’ microfoons die voor de aanwezigen nauwelijks verstaanbaar blijken en waarvoor het bedrijf vervolgens toch een gepeperde rekening ontvangt.

Blue Microphones

Dit kan echt anders. Blue Microphones wil dat met zijn lijn microfoons aantonen. is zo’n fabrikant. Blue Microphones, ofwel Baltic Latvian Universal Electronics voluit geschreven, is in 1995 opgericht door de Amerikaanse sessiemuzikant Skipper Wise en de uit Letland afkomstige opnametechnicus Martins Saulespurens. Het hoofdkantoor is gevestigd in Westlake Village, Californië en sinds haar bestaan fabriceert het bedrijf voornamelijk microfoons voor professioneel gebruik.

Tegenwoordig fabriceert het bedrijf tevens hoofdtelefoons en USB microfoons voor het brede publiek; producten gebaseerd op ervaringen opgedaan in de praktijk en met dezelfde technologie als het bedrijf toepast bij haar professionele producten. Dit betekent dat consumenten, maar ook bedrijven kunnen beschikken over hoogwaardige kwaliteit, voor een relatief bescheiden prijs.

Met de door ons gereviewde Yeti maakt de fabrikant een semi-professionele microfoon in ieder geval financieel bereikbaar (149 euro). Of hij ook in de praktijk overtuigt, lees je in de rest van dit artikel.