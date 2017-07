Review: Philips 349X7FJEW/00 – 34 inch curved ultrawide monitor

Hardware

Van Philips ontvingen wij hun allernieuwste monitor, het gaat om de Philips 349X7FJEW/00, een ultrawide 34 inch curved model. Deze monitor is dus extra breed maar ook van een flink formaat. Met een schermresolutie van 3440 x 1400 pixels valt ook daarover niet te klagen, genoeg ruimte voor meerdere vensters. Deze monitor kan eenvoudig twee 24 inch modellen vervangen. In deze review gaan we kijken of het scherm zich een beetje kan meten met de concurrentie.

Voor Philips is de Philips 349X7FJEW/00 de eerste curved monitor die het op de markt brengt. Andere merken zoals LG en Samsung gingen de fabrikant al voor, wat overigens niet zo vreemd is. Die fabrikanten maken de schermpanelen zelf en Philips moet de panelen ergens inkopen. Waar dit paneel vandaan komt is ons niet duidelijk, maar hoogstwaarschijnlijk bij een van de twee Zuid-Koreaanse fabrikanten.

Als we kijken naar het prijskaartje van iets meer dan 800 euro, valt ons dat alles mee. Een scherm met deze specificaties is in veel gevallen duurder, al heeft Philips op dit prijspunt al wel wat concurrentie van Dell en Samsung.

Eerder hebben we al de LG 38UC99 monitor en de Samsung C34F791WQU monitor aan een review onderworpen. Dit zijn allebei ook curved monitoren met een formaat van boven de 30 inch. Dit zijn zeer indrukwekkende schermen, omdat je er echt in gezogen wordt zodra je erachter plaatsneemt. Er zijn uiteraard ook kleinere curved schermen, maar die zijn wat dat betreft net iets minder indrukwekkend.

Achter je bureau zit je toch op een redelijk korte afstand van je scherm en vouwt het scherm als het ware om je hoofd heen. Dit zorgt ervoor dat je echt in je monitor opgaat en ook minder snel bent afgeleid van zaken die rondom je heen gebeuren. Dat kan op sommige werkplekken een groot voordeel zijn.