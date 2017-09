Review: Asus ZenScreen MB16AC – compacte mobiele USB-monitor

Hardware

Van Asus ontvingen wij de Asus ZenScreen MB16AC, een nieuwe compacte USB-monitor. Een product dat we nog niet eerder op de testbank hebben gehad, maar zeker voor zakelijke gebruikers wel degelijk interessant kan zijn. Deze monitor met een schermdiagonaal van 15,6 inch en Full HD-resolutie is namelijk bedacht op gebruik onderweg.

Het product dat we vandaag reviewen is dus gericht op een specifieke doelgroep. Denk hierbij aan accountmanagers of projectmanagers, die veel onderweg zijn en ook regelmatig presentaties moeten geven. De Asus ZenScreen MB16AC heeft zoals gezegd een 15,6 inch beeldscherm. Dat is fors groter dan het scherm van de gemiddelde tablet en ook nog een flink stapje groter dan bijvoorbeeld de 12.9 inch iPad Pro.

Een dergelijk formaat brengt natuurlijk wel een risico met zich mee en dat is dat hij te groot wordt om nog prettig mee te nemen. Bij de MB16AC valt dit echter zonder meer mee. De bezels zijn lekker dun gehouden en het gewicht is met 780 gram ook niet enorm. Dit maakt de monitor licht genoeg om eenvoudig met je mee te nemen. Asus is er daarnaast ook in geslaagd om de monitor zeer dun te houden.

De monitor is onder andere zeer dun vanwege het ontbreken van een accu. Je sluit de monitor namelijk via de meegeleverde USB-kabel (Type-A naar Type-C aan op een laptop. Vervolgens gaan zowel beeld als stroomvoorziening via deze enkele aansluiting. Om de Asus ZenScreen MB16AC neer te zetten wordt gebruik gemaakt van een smart cover, zoals we die kennen van Apple’s iPads. Deze is eenvoudig om te vouwen en door de magneten die erin verwerkt zijn blijft de monitor mooi staan.

De Asus ZenScreen MB16AC heeft een adviesprijs meegekregen van 289 euro.