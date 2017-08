Review: WD Blue SSD M.2 en SATA – Nu ook met 3D NAND

Hardware

WD heeft met de overname van SanDisk vorig jaar nu ook eigen fabrieken waar NAND wordt geproduceerd. Met dit flashgeheugen kan het bedrijf nieuwe producten op de markt brengen en kan het zijn succesvolle merkstrategie die het heeft voor HDD’s verbreden met SSD’s. Eerder dit jaar onderworpen we al een WD Blue-model aan een review, nu is het alweer tijd voor een opvolger. WD heeft in deze nieuwe modellen 3D NAND toegepast. Dit maakt meer opslagcapaciteit mogelijk in dezelfde behuizing. Het resultaat is dat we van WD een SSD ontvingen in een 2,5 inch behuizing met 250GB opslagcapaciteit, maar ook een M.2 SSD met maar liefst 1TB aan opslagcapaciteit.

Het mag duidelijk zijn dat de M.2-formfactor vele malen kleiner is dan een 2,5 inch SSD en dat de opslagcapaciteit van 1TB laat zien wat het voordeel is van 3D-NAND. Als we naar het doosje kijken zien we wel meteen een kleine teleurstelling. WD heeft weliswaar gekozen voor het M.2-formfactor, ook voor 3D-NAND, maar nog geen NVMe, wat betekent dat de SSD’s nog werken via de oude vertrouwde AHCI-protocollen en daarmee is de snelheid beduidend lager. De M.2 SSD van WD komt niet verder dan 560MB/s voor lezen en 530MB/s voor schrijven, aldus de verpakking. De SSD in de 2,5 inch behuizing zou 550MB/s en 525MB/s halen. Dat is behoorlijk hoog voor een SATA SSD, maar dit zullen we later in dit artikel ook nog even zelf aan een test onderwerpen.

Het ontbreken van NVMe betekent dat de nieuwe SSD’s niet gericht zijn op het hogere segment. Gelukkig voor WD zijn er nog meer segmenten waar wel iets te halen valt. Als we namelijk naar de prijs kijken van deze SSD, dan valt op dat die erg scherp is. Voor de M.2 SSD betaal je 95 euro met 250 GB aan opslagcapaciteit, 159 euro voor 500GB en 300 euro voor 1TB. De 2,5 inch SSD-variant gaat voor ongeveer gelijke prijzen over de toonbank. WD kiest dus echt voor de budgetmarkt en probeert op die manier snel marktaandeel te winnen.

Daarnaast levert WD ook nog twee applicaties mee. Zo is er WD Dashboard waarmee je de status van de SSD kan bekijken en kan je Acronis downloaden om eenvoudig te migreren van je oude schijf naar je nieuwe SSD. Net dat kleine beetje meerwaarde dat bij sommige andere fabrikanten mist.

In een markt waar de NAND-prijzen het afgelopen jaar fors zijn gestegen is een fabrikant met eigen fabrieken en scherpe prijzen erg welkom. WD zal zich met andere productseries in een later stadium ook op het high-end segment richten.