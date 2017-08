Review: Dell S2318H monitor – 23 inch met dunne bezels

Hardware

23-inch monitoren bespreken we niet meer zo heel vaak tegenwoordig. De trend is toch voornamelijk dat groter ook beter is. Vandaag is er echter wel een model van dat formaat aan de beurt. Het gaat om de Dell S2318H, een monitor die duidelijk is gericht op de zakelijke markt. Het is een compact model van 23 inch met een Full HD-resolutie en dunne bezels. Dat laatste maakt het in ieder geval een stijlvol ogend exemplaar. Of hij verder ook weet te overtuigen, lees je in deze review.

Als we de specificaties van de Dell S2318H monitor bekijken dan zijn we niet direct onder de indruk. De monitor is 23 inch groot, wat tegenwoordig relatief klein is, de schermresolutie is 1920 x 1080 pixels (Full HD), wat min of meer het minimum is waar een monitor aan moet voldoen. Tel daarbij op dat we hier te maken hebben met een 6bit-paneel in plaats van de de standaard 8bit-modellen van tegenwoordig en het ziet er niet echt rooskleurig uit. Overigens is het aantal kleuren dat het paneel ondersteunt is wel gewoon 16,7 miljoen zoals bij een 8bit-paneel. Het gebruikt hiervoor wel een andere techniek, die zo zijn uitwerking kan hebben op de beeldkwaliteit. De metingen verderop zullen moeten uitwijzen hoe het op dat punt gesteld is met deze monitor. Het contrast van de monitor is volgens Dell 1000:1 en dat is dan wel weer goed.

Kijken we vervolgens naar de prijs van de Dell S2318H monitor dan zien we een prijskaartje van ongeveer 180 euro inclusief BTW. Daarvoor krijg je dus een monitor met een prachtig ontwerp, want de dunne bezels en de zilveren voet zorgen voor een mooi plaatje. Hij zou zeker niet misstaan op de gemiddelde werkplek. Aangezien de nadruk wat meer op het uiterlijk lijkt te liggen dan op de beeldkwaliteit, lijkt de monitor vooral gericht te zijn op alledaags gebruik op een salesafdeling of administratiekantoor. Gezien het scherpe prijskaartje is dit ook een monitor die Dell eenvoudig in bulk kan verkopen met waarschijnlijk nog wat extra korting. Bij Dell zelf is de monitor iets duurder, maar krijg je er wel een omruilgarantie bij van drie jaar binnen één werkdag bij.

Voor een marketingafdeling of een andere afdeling waar grafische toepassingen gebruikt worden is deze monitor overigens niet aan te raden. Dan moet er wat meer worden geïnvesteerd. Voor elke andere afdeling kan dit een prima zakelijke monitor zijn die zoals gezegd niet misstaat op een bureau.