Review: Dell P2418hz monitor – 24 inch met ingebouwde videoconferencing

Hardware

Van Dell ontvingen wij een monitor die helemaal is gericht op videoconferencing, oftewel videobellen via Skype (for Business) of Hangouts. Het gaat om de Dell P2418hz met een schermdiagonaal van 24 inch. De monitor is ook gecertificeerd voor Windows Hello, waardoor de camera ook gebruikt kan worden om automatisch in te loggen in je gebruikersaccount.

Dell is een van de grotere pc-fabrikanten, op dit moment de derde speler wereldwijd, en daar horen natuurlijk ook monitoren bij. De panelen worden ingekocht bij derde partijen als LG en Samsung, vervolgens geeft Dell daar haar eigen draai aan. Vaak is het resultaat ook nog eens scherp geprijsd, wat de modellen van deze fabrikant vaak interessant maakt. Het brede aanbod aan Dell monitoren zorgt er daarnaast ook voor dat elke monitor op zijn eigen marktsegment of niche is gericht.

De monitor die we in deze review behandelen, de Dell P2418hz, is een zogenaamde videoconferencing monitor en daarmee gericht op een specifieke doelgroep. Een doelgroep die veel gebruikmaakt van Skype en andere audio/video conferencing mogelijkheden. Voor een verkoop binnendienst afdeling zou deze monitor bijvoorbeeld zeer geschikt kunnen zijn, maar ook voor een receptionist of misschien wel een call center medewerker. De monitor biedt diverse mogelijkheden die het leven van dit soort werknemers makkelijker maken. Zo zijn er rechtsonder op de monitor knoppen geplaatst waarmee je eenvoudig een gesprek kan beëindigen, het volume kan aanpassen of tijdelijk de microfoon kan muten. Ook kan er in de linker zijkant een headset worden aangesloten.

Om videoconferencing mogelijk te maken zit er midden bovenin de monitor een webcam verwerkt van 2 megapixel, hiermee kan er maximaal in Full HD worden opgenomen en gestreamed via bijvoorbeeld Skype. Ook zit er een schuifje in de monitor waarmee te camera is te bedekken, zodat je zeker weet dat je niet in beeld bent, kan ook weleens makkelijk zijn.

Naast de brede ondersteuning voor videoconferencing heeft Dell ook gedacht een gebruiksvriendelijkheid voor mensen die met regelmaat achter hun pc vandaan moeten. Bijvoorbeeld een receptionist die regelmatig haar werkplek moet verlaten om mensen te ontvangen of de weg te wijzen. Met de integratie van Windows Hello wordt de receptionist weer automatisch ingelogd zodra hij of zij weer achter de pc plaatsneemt. De camera is hiervoor gecertificeerd.

Tot slot is de monitor ook in verschillende standen te draaien. De monitor is te koop voor zo’n 310 euro inclusief BTW.