Review: Eerste indruk Plantronics Manager Pro – headsets beheren in de cloud

Zeker als je veel moet bellen tijdens je werkzaamheden, is de aanschaf van een headset geen overbodige luxe. Heeft een bedrijf veel medewerkers met een headset, dan kan het beheren ervan de nodige hoofdpijn opleveren. Een centrale locatie waarvandaan het beheer gedaan kan worden, is dan een welkome toevoeging. Plantronics is al sinds jaar en dag een gevestigde naam als het gaat om (onder andere) zakelijke headsets. Het is dan ook niet zo vreemd dat het bedrijf dit probleem bij de horens gevat heeft. Het resultaat hiervan is Plantronics Manager Pro geworden. Wij kregen hier recent een demonstratie van en gaan er in dit artikel dieper op in.

In ons artikel over de Shure Audio Networking-dag eerder dit jaar ging het er primair om dat audio/video-conferencing langzaam maar zeker onderdeel wordt van de IT-omgeving. Dat brengt ook de nodige uitdagingen mee als het gaat om beheer. In ons recente interview met Dennis van Baaren, Country Manager van Logitech, kwam eenzelfde sentiment bovendrijven. Een nadeel van het beheren van al deze audio- en video-apparatuur, is dat dit al snel veel tijd kan kosten. Daar moet dus iets op verzonnen worden. Bij Logitech is een onderdeel van de oplossing om het beheer er zoveel mogelijk tussenuit te halen. Producten die nagenoeg plug-and-play zijn, hoeven niet beheerd te worden. Bij Shure heeft men met SystemOn een omgeving ontwikkeld voor het centraal managen van de producten.

Plantronics Manager Pro

Plantronics kiest er met Manager Pro evenals Shure voor om de zaken centraal te managen. Het is een extreem uitgebreid pakket, dat je in meerdere varianten kunt gebruiken. Daarbij spelen de grootte van het bedrijf (dus het aantal te managen headsets) en de gewenste diensten de voornaamste rollen. Er zijn zes groottes gedefinieerd, van 1-250 te managen apparaten tot meer dan 10.000. Hieronder zie je de prijslijst van Manager Pro. We gaan verderop in het artikel in op wat de verschillende onderdelen betekenen.

Helemaal bovenaan de prijslijst heeft de oplettende lezer waarschijnlijk al zien staan dat er ook iets verkrijgbaar is wat Plantronics Manager heet. Dat is voor een flat fee van 1800 euro per jaar, exclusief BTW, aan te schaffen. Dit is echter veel minder uitgebreid.

Een ander verschil tussen Plantronics Manager en Manager Pro is dat de basisvariant van de software lokaal draait, terwijl de Pro-versie wordt gehost op AWS. Hiermee volgt Plantronics een trend op het gebied van beheer van hardware binnen een bedrijf. Access points worden bijvoorbeeld tegenwoordig ook steeds vaker in de cloud beheerd. Denk hierbij aan Zyxel, waarvan we de Nebula-omgeving eerder dit jaar uitgebreid besproken hebben.

Het draaien van Plantronics Manager Pro in de cloud heeft de nodige voordelen boven een lokale beheeromgeving. Allereerst heb je er als onderneming geen omkijken naar, Plantronics onderhoudt de omgeving. Daarnaast biedt de nagenoeg oneindige schaling in de cloud veel meer mogelijkheden. Er is immers altijd voldoende rekenkracht beschikbaar. Het platform als geheel kan dus veel krachtiger gemaakt worden en nagenoeg continu uitgebreid worden, als dat gewenst is.