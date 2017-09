Review: Netgear Orbi Pro wifi-systeem – het professionele broertje

Networking

Eerder dit jaar publiceerden we een review van het Netgear Orbi wifi-systeem. Een dergelijk systeem moet voor een betere dekking van het wifi-signaal en ook gemiddeld een hogere doorvoersnelheid opleveren. Tijdens onze test eerder dit jaar waren we danig onder de indruk van de prestaties van dit systeem. Sterker nog, in onze testomgeving is de Orbi nog altijd de best presterende multi-room wifi-oplossing die we tot nu toe hebben getest. Hij laat concurrentie in de vorm van Linksys Velop en TP-Link Deco M5 duidelijk achter zich. Tijdens de IFA in Berlijn kondigde Netgear een kleinzakelijk broertje van dit systeem aan, dat door het leven gaat als Orbi Pro. Wij kregen de kans om als een van de eerste publicaties aan de slag te gaan met de nieuwe set. Lees verder als je wilt weten hoe Orbi Pro ons is bevallen.

Op zich is Orbi Pro geen bijster spannend product, om maar eens met een opbeurend bericht te beginnen. Voor zover wij het hebben kunnen achterhalen, is het onderliggend namelijk hetzelfde als de ‘gewone’ Orbi. Een set van twee krachtige tri-band wifi-modules, die verbinding met elkaar maakt via een dedicated 802.11ac 5 GHz-verbinding met een bandbreedte van 1733 Mbps. Vervolgens zijn er op beide modules (router en satelliet) nog twee netwerken beschikbaar waarmee clients verbinding kunnen maken. Een daarvan is een tweede 802.11ac 5GHz-radio, met een linkrate van 867 Mbps, de andere een 2,4 GHz (802.11n)-radio die op papier 450 Mbps aankan. Beide 5GHz-radio’s ondersteunen MU MIMO. Aangezien AC3050 (de drie bandbreedtes bij elkaar opgeteld) niet zo lekker bekt, is er AC3000 van gemaakt in de marketing. Toch ook goed om eens te zien dat er niet altijd naar boven afgerond wordt.

Andere vormgeving

Volgens Netgear past het design in de vorm van een vaas van de Orbi niet zo goed bij zakelijke omgevingen. Vandaar ook dat men ervoor heeft gekozen om dit te wijzigen. De naam ‘Orbi’ staat er ook niet meer op. Het formaat grofweg hetzelfde gebleven. Dat wil zeggen, het zijn geen kleine modules. Dit heeft onder andere te maken met de ruimte die nodig is om de vier antennes van de 1733Mbps-radio te kunnen monteren. Wifi maakt gebruik van faseverschuivingen in het signaal tussen antennes. Hierdoor is het mogelijk om het signaal van de antennes goed op elkaar af te stemmen. Een vereiste hiervoor is wel dat ze op een vaste afstand van elkaar staan.

Er is nog wel steeds een duidelijk onderscheid tussen de router en de satelliet. Niet alleen vanwege de gele markering van de WAN-poort op de router, ook bovenop zijn verschillende kleuren aangebracht. Dat was bij het Orbi-systeem voor consumenten niet anders. In totaal hebben beide modules overigens vier RJ45-aansluitingen hebben. Bij de satelliet kun je die allemaal gebruiken om andere netwerkapparaten op aan te sluiten. Bij de router is een van de aansluitingen zoals hierboven al gezegd bedoeld voor aansluiting op het WAN.

Plaatsingsmogelijkheden

Het wijzigen van de vormgeving heeft Netgear verder ook de mogelijkheid gegeven om andere plaatsingsmogelijkheden toe te voegen. Dit kan zelfs een belangrijke reden geweest zijn voor de verandering. In zakelijke omgevingen wil je immers je access points ook op kunnen hangen. Vandaar ook dat Netgear hiervoor de nodige spullen meelevert. In de doos zitten brackets voor montage op de muur en voor montage aan het plafond. Daarnaast is er voorzien in een basis waar je de module op moet zetten. Dit hele gevaarte gaat dan aan een bracket. Om het geheel helemaal af te maken, worden er ook nog covers meegeleverd. Zo ziet alles er ook nog strak uit. Tot slot worden ook alle schroeven en pluggen meegeleverd. Een lekker compleet pakket dus al met al.

Hieronder zie je achtereenvolgens een foto van een module op een volledig geassembleerde voet, een voet zonder module en eentje waarbij de drie onderdelen los naast elkaar liggen. In plaats van het muurbracket dat je op deze foto’s ziet, wordt er dus ook nog een plafondbracket meegeleverd. Dit fungeert globaal identiek aan de muurbeugel, maar heeft het uitstekende lipje met schroefgat niet. De schroefgaten van die beugel zitten onderop. Dit houdt in dat je een module niet plat tegen het plafond kunt bevestigen. Hij komt als het ware uit het plafond.

De volledige constructie…

…de voet alleen…

…en de afzonderlijke onderdelen van de voet/het ophangsysteem.

Voor een set van twee modules (SRK60) heeft Netgear een adviesprijs van 529,99 euro vastgesteld. Wil je later nog een losse satelliet aanschaffen, dan moet je daar 309,99 euro voor reserveren.