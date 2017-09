Review: Acer Switch 5 (SW512-52P) 2-in-1 laptop – overtuigende hybride

Hardware

Van Acer ontvingen we de stijlvol vormgegeven Switch 5 ter review. Dit is een hybride 2-in-1 pc voorzien van een 7e generatie Intel Core i5 processor, een watervlugge Intel PCie SSD uit de 600p serie en… ondersteuning voor Windows Hello.

De Acer Switch 5 is het nieuwe topmodel in de Switch-lijn en is de opvolger van de Switch Alpha 12. Hij lijkt uiterlijk niet verrassend behoorlijk wat op de Switch 3, die we ook getest hebben en waarvan je de review binnenkort mag verwachten. Al met al heeft de Switch 5 een premium look, goede functionaliteit en bovenal de interessante prijsstelling. Vergeleken met de Switch 3 biedt dit grotere broertje daarnaast bovendien uitstekende prestaties, een kwalitatief goed beeldscherm en de uitstekende samenwerking met het Windows 10 platform. Denk hierbij aan het gemak van de in de powerswitch geïntegreerde vingerafdrukscanner als onderdeel van Windows Hello.

De Acer Switch 5 is voorzien van een Intel Core i5 7200U processor met een kloksnelheid van 2,5 GHz. Het werkgeheugen bedraagt 8GB en de opslagcapaciteit van de Intel PCie SSD is 256GB. Is dit niet genoeg, dan is de Switch 5 optioneel ook met een 512GB SSD leverbaar. Het 12,2-inch multitouch beeldscherm heeft een resolutie van 2160 bij 1440 beeldpunten en wordt aangestuurd door een Intel HD Graphics 620 beeldschermadapter. Onder de streep een uitstekende configuratie voor een hybride 2-in-1 pc.

Acer heeft het minimalisme bij deze Switch 5 een streepje verder doorgevoerd dan bij de instapper uit deze serie. De Switch 5 is slechts voorzien van een USB3.1 poort, een USB2.0 poort, een 3,5-mm jack aansluiting voor een headset en een MicroSD-cardslot. Ook het aantal bedieningstoetsen is beperkt; we tellen slechts een powerswitch met een visueel onzichtbaar geïntegreerde vingerafdrukscanner en een balkje voor de volumeregeling. Draadloos communiceert de Switch 5 via Bluetooth en 802.11ac Wi-Fi. Ondanks het minimalistische voorkomen is er overigens niet zo heel veel wat we aan extra connectiviteit zouden wensen.

Af-fabriek wordt de Acer Switch 5 uitgeleverd met een actieve pen, een afneembaar toetsenbord en het op de zakelijke markt gerichte Windows 10 Professional.