Review: Samsung Portable SSD T5 externe SSD – Oplossing voor snelle mobiele opslag op elke locatie

Hardware

Samsung heeft recent de Portable SSD T5 geïntroduceerd, een nieuwe externe SSD en de opvolger van de succesvolle Samsung T3 SSD. Het verschil tussen de T3 SSD en de T5 SSD is onder andere de aansluiting. De T5 SSD ondersteunt USB 3.1 gen2, waar zijn voorganger het moest stellen met een USB 3.1 gen1-aansluiting. Hierdoor is de maximale doorvoersnelheid een stuk hoger. Of dat in de praktijk ook zo is, dat gaan we uiteraard testen.

De nieuwe aansluiting is niet de enige nieuwe feature ten opzichte van zijn voorganger. Er zijn er meer. Zo maakt de Samsung T5 SSD gebruik van Samsung’s vierde generatie 64-laags 3bit MLC V-NAND flashgeheugen. Dit moet in combinatie met Samsung’s nieuwe TurboWrite-technologie zorgen voor meer snelheid. Samsung spreekt over leessnelheden van 540MB/s en schrijfsnelheden van 515MB/s. Hiermee moet de T5 SSD alles bij elkaar 20 procent sneller zijn dan zijn voorganger. Wel kan de Samsung T5 SSD nog steeds niet om het SATA600-protocol heen, waar de schijf gebruik van maakt. Waarschijnlijk is dat uiteindelijk dan ook de limiterende factor.

Samsung T5 software

Een andere nieuwe feature komt in de vorm van een stukje software. Samsung levert op de SSD software mee. Hiermee is het mogelijk de configuratie van de schijf aan te passen en kan je ervoor kiezen om alle data op de schijf te versleutelen met een wachtwoord. Concreet betekent dit dat elke keer wanneer je de Samsung T5 aansluit op een andere pc of smartphone, je eerst het wachtwoord moet invoeren voordat de data beschikbaar komt. Dat is wellicht niet altijd even handig, maar het zorgt er wel voor dat mocht je de schijf verliezen of deze wordt gestolen, de data op de schijf compleet onbruikbaar is. Zeker als er gevoelige documenten of bedrijfsdata op staan is dat geen overbodige luxe. Deze extra beveiligingslaag is wat ons betreft toch wel de belangrijkste nieuwe feature van de T5.

Samsung maakt hiervoor gebruik van 256bit AES-encryptie. Hierdoor heb je de zekerheid dat een potentiële dief niet zeer eenvoudig toegang tot je data krijgt. Althans, als je een sterk wachtwoord aanmaakt.

De Samsung T5 is verkrijgbaar vanaf 135 euro voor een opslagcapaciteit van 250GB, oplopend tot 779 euro voor de 2TB-versie.