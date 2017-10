Review: WD MyPassport SSD 1TB

Hardware

Medio 2016 nam Western Digital het bedrijf SanDisk, een van de grootste producenten van flash-geheugens, over en richtte het zich naast de productie van conventionele harddisks tevens op de productie van snelle en innovatieve solid state oplossingen. Deze ontwikkelingen juichen we toe, want de snelheid van dataoverdracht kan anno 2017 niet hoog genoeg zijn. Wij testen de western Digital MyPassport SSD.

Mediabestanden worden jaarlijks omvangrijker. Het kopiëren van dergelijke bestanden blijkt meer dan eens een tijdrovende bezigheid. Denk aan RAW-bestanden van full-frame camera’s, 4K-videobestanden en highres audiobestanden. En deze kostbare bestanden schrijven we niet graag weg op een product van een willekeurig merk waar we geen ervaring mee hebben.

Een Solid State Drive is een relatief nieuwe ontwikkeling en gebruikers mogen zich derhalve nog betitelen als early adopters. Net als destijds de overstap van floppydisk naar een harddisk zijn er voor- en tegenstanders van deze techniek. Ja, de techniek is snel, energiezuinig en meer robuust dan een conventionele harddisk, maar de prijs per gigabyte is nog relatief hoog en we kunnen nog niet inschatten hoe betrouwbaar een SSD op de langere termijn zal zijn.

Het product wordt de oplossing

Buiten de ontwikkeling van de SSD zien we ook een verschuiving van de externe harddisk als kopieer-’product’ waar eens in de maand lukraak alle mapjes van de desktop naartoe worden gesleept, naar een veilige back-up oplossing voorzien van slimme en intuïtieve software.

Het ‘product’ wordt dus een ‘oplossing’ en hiermee creëert de fabrikant een nieuwe markt, namelijk in (klein) zakelijke omgevingen waar men uitsluitend de keuze had tussen een USB-stick, cloud service of externe harddisk. Met alle security-problematiek van dien. Natuurlijk waren er al specialistische fileservers en geavanceerde NAS-servers, maar voor velen is dit net weer een stapje te ver. Een oplossing zoals door Western Digital wordt geboden zullen sommigen dus als een geschenk uit de hemel ervaren.