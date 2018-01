Review: Logitech MeetUp VC-camera in de praktijk – twee eindgebruikers aan het woord

Hardware

Enige tijd geleden schreven we een winactie uit samen met Logitech rondom de MeetUp. Dit product uit het VC (Video Collaboration)-portfolio van Logitech hebben we eerder al zelf getest, waarbij wij in ieder geval onder de indruk waren van de prestaties. Logitech is echter niet bang aangelegd als het gaat om hun producten. Ze hebben vertrouwen in de kwaliteit ervan. Vandaar dat we twee eindgebruikers mochten zoeken die de MeetUp in de praktijk mochten testen. Dat is immers de échte test voor een product: hoe bevalt hij in de dagelijkse gang van zaken bij een bedrijf. In dit artikel doen we verslag van de bevindingen van de twee winnaars, Defender Projects en TenICT.

Om op een gestructureerde manier feedback te krijgen van de twee winnaars, vertegenwoordigd door Gert van Ginkel (Eigenaar/consultant bij Defender Projects) en Kees van de Vliert (Senior IT Consultant bij TenICT), stelden we onderstaande vragenlijst op:

Hoe verliep de installatie van de MeetUp? (geef aan wat er goed ging en wat er eventueel nog voor verbetering vatbaar is) Wat is het oordeel over de bediening in het algemeen? (neem hierbij alle aspecten mee) Wat is het oordeel over de audio- en videokwaliteit? (wees zo compleet mogelijk, neem bijvoorbeeld ook de prestaties in verschillende omstandigheden mee in de beoordeling) Wat kan er beter/wat mist er nog aan de MeetUp? (dit mogen algemene zaken zijn, maar ook zaken die specifiek van toepassing zijn op jouw situatie) Wat is je het meest bevallen aan de MeetUp? Wat is je het minst bevallen aan de MeetUp? Zou je de MeetUp aanraden aan andere bedrijven, uiteraard met in het achterhoofd voor welke omgevingen hij is ontwikkeld?

Hieronder gaan we bovenstaande zeven vragen een voor een af. We beginnen ieder deel met de volledige reactie van beide praktijktesters, waarna we de algemene uitkomst samenvatten in een paar zinnen. We hebben de testers vooraf behalve de vragen geen specifieke verdere informatie gegeven.

Hoe verliep de installatie van de MeetUp?

Defender Projects:

Vanaf ontvangst van de doos tot en met de installatie verliep alles erg soepel. Duidelijk en logisch verpakte materialen, duidelijke aansluitingen en kabels en een eenduidige omschrijving van de apparaatnaam (“MeetUp” is duidelijk herkenbaar als te selecteren voorkeursapparaat in de toe te passen software). Dit alles maakt het gebruik van de handleiding niet nodig.

TenICT:

De installatie ging echt supereenvoudig. Gekoppeld aan een Windows 10 laptop was aanvullende installatie van drivers niet nodig. Dit ging allemaal vanzelf. De Logitech MeetUp camera was daarna bruikbaar zowel binnen Microsoft Skype, als ook binnen Google Hangouts. Het was even uitproberen wat de beste plek was om de MeetUp neer te zetten. In onze situatie was het het handigst om hem bovenop een presentatiescherm te plaatsen. De hele ruimte was daarna prima in beeld. Bijzonder handig is de lange USB-kabel die erbij zit. Hierdoor kan ook de afstand best groot zijn tussen PC en de camera. Ook het netsnoer is lang genoeg.

Beide testers zijn het in ieder geval eens over de plug-and-play installatie. De ervaringen daarmee zijn uitstekend. Het is duidelijk waar alle onderdelen voor dienen en installatie op een pc gaat ook zonder dat er extra software nodig is.

Wat is het oordeel over de bediening in het algemeen?

Defender Projects:

De bediening wordt gedaan met een prettige afstandsbediening. Deze is voorzien van grote knoppen met daarop duidelijke iconen en een goed gekozen gewicht. Omdat de afstandsbediening een platte onderzijde heeft is het indrukken van de knoppen prettig zowel in de hand als op een plat oppervlak. De [home] knop is bijzonder prettig, het werkt efficiëntie in de hand een stimuleert eenvoudig gebruik. De MeetUp heeft een duidelijke statusindicatie door gebruik te maken van een LED indicator. In verschillende kleuren is de status af te lezen, zodat niet onnodig op de knoppen van de afstandsbediening gedrukt hoeft te worden. Dit stimuleert efficiënt werken en onnodige irritaties.

TenICT:

De bediening is redelijk rechttoe rechtaan. Je moet nog wel even kijken welk geluidseffect (bijvoorbeeld voor Google Hangouts) gekozen moet worden. Bij ons klonk het eerst blikkerig, maar door het kiezen van de juiste geluidssetting was het geluid perfect. Voor het aansturen hebben we voornamelijk de bijgeleverde afstandsbediening gebruikt. Deze is prima van formaat (beetje vierkant) en de knoppen zijn duidelijk. Je kan hiermee bijvoorbeeld de camera laten pannen van links naar rechts en ook inzomen is hiermee mogelijk. Ook hebben we de Meetup bestuurd via een app op een Android-device. Deze app (Logi Remote) kan in de basis hetzelfde als de meegeleverde afstandsbediening. Wij pakten echter veel sneller de AB.

Opvallend hier zijn de ronduit positieve ervaringen met de afstandsbediening. Soms lijkt niet alles meteen te functioneren zoals gewenst, maar is dat snel opgelost. De app voegt niet zoveel toe, maar zit uiteraard ook niet in de weg.

De afstandsbediening valt uitstekend in de smaak bij de testers.

Wat is het oordeel over de audio- en videokwaliteit?

Defender Projects:

De videokwaliteit blijft in verschillende lichtomstandigheden goed. De audiokwaliteit biedt een vol geluid wat prettig is om naar te luisteren, zeker als je het vergelijke met “standaard” schermluidsprekers. Het maximale volume is beperkt, wat in conference situaties prettig is, echter bij weergave van andere bronnen een aandachtspunt. Zeker bij het inpassen van een MeetUp in een grotere ruimte. De microfoon is uitstekend van klein tot een met grotere ruimten (en soms zelfs toepasbaar in ruimten groter dan de specificaties opgeven).

TenICT:

Ons oordeel over de audio- en videokwaliteit is goed. Ook het beeld (in hoge resolutie) was bij onze tegenpartij (vestiging in Den Bosch) goed. Het beeld is duidelijk beter dan dat van een interne camera van een laptop. Het grote voordeel is dat je met meer mensen in beeld kan. Wel is het geluid bij de tegenpartij door de microfoon vanaf grotere afstand in de ruimte moeilijker te verstaan. Dit is eventueel op te lossen door het aansluiten van een externe microfoon (deze is ook beschikbaar bij Logitech). Het geluid dat je zelf hoort door de MeetUp is van perfecte kwaliteit.

Hier zien we een verschil in mening over de kwaliteit van de microfoon van de MeetUp. Waar de ene hem als uitstekend beoordeelt, ook voor grotere ruimtes, plaatst de andere een kritische kanttekening bij de kwaliteit ervan in grotere ruimtes. Navraag bij TenICT leert dat er is getest in een ruimte van om en nabij de 5,5 bij 5,5 meter. Het opgegeven bereik van de geïntegreerde microfoon is 2,4 meter, dus richting de randen van het te bestrijken gebied zullen de prestaties ervan logischerwijs minder worden. TenICT geeft desgevraagd ook nog wat extra toelichting bij dit puntje van kritiek:

Opmerking dat microfoon niet voldoet is relatief, bij gering aantal personen ging het prima. Maar bij veel personen was het lastig te horen voor de tegenpartij. Met meerdere personen hebben we getest tijdens een (soort van) workshop. Maar toen waren ook meerdere personen gelijktijdig aan het woord.

De videokwaliteit wordt verder als goed beoordeeld, in alle geteste lichtomstandigheden. Ook op de audiokwaliteit is weinig aan te merken, of het moet de wat mindere geschiktheid zijn voor andere gebruiksdoelen dan geluid voor VC-doeleinden. Denk hierbij aan het afspelen van muziek.

Wat kan er beter/wat mist er nog aan de MeetUp?

Defender Projects:

In snel wisselende omgevingen waar samenwerken centraal staat, is het prettig werken met een MeetUp, in combinatie met een vaste PC waarop de MeetUp is aangesloten, maar ook met een laptop. In beide situaties is de MeetUp eenvoudig in gebruik. Een mogelijk verbeterpunt zou kunnen zijn dat de MeetUp de vraag aan de gebruiker stelt of hij als voorkeurscamera, -speaker en -microfoon gebruikt dient te worden in plaats van dat de gebruiker deze instellingen moet veranderen in de software. Dit gebaseerd op toepassing in een Skype en Skype for Business software omgeving. Uiteindelijk wil je zo weinig mogelijk ‘bezig’ zijn met instellingen. Als het mogelijk is om dit te ontwikkelen, dan zou dat een welkome toevoeging zijn. De zoomfunctie van de lens als deze niet gecentreerd staat, vergroot de “draaiing” van de omgeving. Dat wil zeggen dat de horizon meedraait naarmate ingezoomd wordt. Dat lijkt niet altijd even natuurlijk. Dankzij de geweldige kijkhoek van de lens hoef je in de praktijk bijna niet te pannen of tilten. De muurbeugel bestaat uit twee onderdelen, wat hem gevoelig maakt voor diefstal. Het is eenvoudig om de camera los te koppelen en deze mee te nemen. Een paar bevestigingsgaten in de gefixeerde beugel aan de camera zouden welkom zijn.

TenICT:

In de doos ontbreekt een simpele poster waarbij de use case uitgelegd wordt. Dat was wel handig geweest wat ons betreft. De optionele microfoon had wat ons betreft wel standaard meegeleverd mogen worden. Al moeten we eerlijk zeggen dat bij een video conference met 4-5 personen en een beetje discipline (door niet door elkaar te spreken) het prima te doen was, en hij nog niet nodig was.

Uiteindelijk blijven we Nederlanders, dus er valt altijd wel iets op of aan te merken op een product. Van de hier aangedragen punten kun je de lichte vervorming van het beeld bij inzoomen terwijl de lens niet gecentreerd is als fundamenteel beschouwen. Hetzelfde geldt (in iets mindere mate) voor de gevoeligheid voor diefstal die dezelfde tester opmerkt. Het minpuntje dat door een van de testers werd aangedragen bij het vorige punt (het bereik van de microfoon), wordt hier overigens alweer een beetje afgezwakt.

Met een optionele uitbreidingsmicrofoon kan het bereik flink vergroot worden.

Wat is je het meest bevallen aan de MeetUp?

Bij deze vraag hebben we gevraagd aan de testers om simpelweg een korte opsomming te maken van de punten die er positief uitsprongen. Volgens Defender Projects waren dit het complete design, de algemene prestaties, eenvoudige installatie, gekoppeld aan het over het algemeen goed doordachte en uitziende design. TenICT noemt bij deze vraag eveneens de eenvoudige installatie en benoemt ook expliciet de video- en audiokwaliteit als zaken die eruit sprongen.

Wat is je het minst bevallen aan de MeetUp?

Hier hetzelfde verhaal, maar nu gaat het om de punten die er negatief uitsprongen. Defender Projects komt hier terug op het puntje van de vraag of je de MeetUp als voorkeurscamera wilt inzetten en de volgens hem verhoogde diefstalgevoeligheid van de MeetUp door het design van de muurbeugel. Bij TenICT legt de tester de vinger op het feit dat de zoom digitaal is, niet optisch, ook al wordt dit ‘minpunt’ deels weer tenietgedaan door de 4K-resolutie van de sensor. Ook zet hij de kwaliteit van de microfoon op grotere afstand op het lijstje van zaken die beter kunnen. Tot slot herhaalt hij dat de smartphone-app eigenlijk maar weinig toevoegt en alleen maar langzamer werkt.

De app die Logitech beschikbaar heeft gemaakt is een leuke extra, maar niet per se noodzakelijk.

Conclusie: zou je de MeetUp aanraden aan andere bedrijven, met in het achterhoofd voor welke omgevingen hij is ontwikkeld?

Hier laten we de antwoorden van de testers voor zich spreken, bij wijze van conclusie van dit artikel.

Defender Projects:

Zeker raden wij de MeetUp aan! Sterker nog dat doen we reeds bij verschillende klanten [Defender Projects zit zelf in de AV/VC-wereld]. De MeetUp is flexibel, eenvoudig en levert meerwaarde in kwaliteit en efficiënt werken.

TenICT: