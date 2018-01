Review: OnePlus 5T smartphone – high-end voor mid-range prijs

Mobile

Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat de OnePlus 5 uitkwam, maar toch is er al een opvolger verschenen. In november ontvingen we de nieuwste versie, die vijf maanden na zijn voorganger in de winkels ligt. Een teken dat het relatief jonge merk definitief meegaat met grote jongens als Samsung wat betreft het twee keer per jaar uitbrengen van vlaggenschepen? Misschien, het gebeurde voorgaande jaren immers ook. Wij hebben eens wat beter naar dit relatief betaalbare vlaggenschip gekeken.

De OnePlus 5T een vlaggenschip noemen, zorgt er onwillekeurig voor dat je hem ook gaat vergelijken met vlaggenschepen van andere merken. Dat is wellicht niet helemaal terecht als je naar het prijskaartje kijkt. De recentste Samsung-smartphone, de Galaxy Note 8, heeft een adviesprijs van 999 euro. Apple vraagt voor haar meest recente vlaggenschip, de iPhone X, niet minder dan 1159 euro. Ter vergelijking, een OnePlus 5T heb je al vanaf 499 euro. In dat geval koop je de uitvoering met 6GB werkgeheugen en 64GB opslag. De andere versie kost 559 euro en heeft 8GB RAM en een opslagcapaciteit van 128GB. Dat laatste model bespreken we in dit artikel.

Het is wel duidelijk, OnePlus doet niet mee aan de gekte van de ‘grote spelers’ als het gaat om de prijs van het toestel. Het prijst haar toestellen nog net iets scherper dan bijvoorbeeld HMD Global doet met de Nokia 8.

Overeenkomsten

Wel past het merk een aantal trucjes van de marktleiders toe. Allereerst zien we aan de voorkant een scherm dat bijna het gehele oppervlakte bedekt. Zowel boven als onder vinden we nog een erg dunne rand, iets wat bij de Galaxy S8 zijn intrede deed. Vervolgens kwam de iPhone X met verfijning en inmiddels zijn we gewend aan het staren naar een dergelijk display. Het voelt zelfs even een sprong terug in de tijd wanneer we teruggrijpen naar een vlaggenschip van anderhalf jaar terug voor audio-opnames.

Dit betekent tevens dat de smartphone geen plaats meer heeft voor een fysieke thuisknop. Een groot verschil ten opzichte van zijn voorganger. Zo zien we een 6-inch scherm met een beeldverhouding van 18:9. Bij de versie uit juni was er nog sprake van een 5,5-inch scherm. Toch betekent dit niet dat je met een telefoon rondloopt die nauwelijks in de broekzak past. De kleine randen maken het apparaat prima draagbaar.

Wat bij de stap naar ‘randloos’ komt kijken, is de vraag hoe de biometrische authenticatie geregeld is. Bij de OnePlus 5T zijn er twee opties: door middel van een vingerafdruk of een gezichtsscan. Hiermee volgt OnePlus fabrikanten zoals Samsung en Apple dus ook.