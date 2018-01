Review: Xiaomi Notebook Pro 15,6-inch laptop – bijna perfecte kloon

Hardware

Xiaomi zal bij de meesten van jullie bekend zijn als fabrikant van smartphones. Het bedrijf doet echter meer, zoals we vorig jaar ook al eens hebben gezien. Met de Mi Notebook Pro heeft het ook iets te bieden als je op zoek bent naar een laptop. Wij kregen via Gearbest de mogelijkheid om er eens wat beter naar te kijken. De conclusie: de Xiaomi Mi Notebook Pro is een uitstekend product, al is het dan overduidelijk een kopie van een bestaand product van een andere fabrikant.

Laten we dat namelijk eerst maar uit de weg helpen: de Xiaomi Notebook Pro is gewoon een hele nette kopie van de Apple MacBook Pro. De look en feel… alles ademt het zo bekende design uit Cupertino. En zo wordt de Notebook Pro door de fabrikant ook gepositioneerd. Uiteraard heeft de fabrikant de ronde vormen van de MacBook Pro minder sterk doorgevoerd, zodat Apple de fabrikant niet kan beschuldigen van 100% schaamteloos kopieergedrag.

De scherpe lijnen, de uitsparing voor het liften van het beeldscherm en de algemene lay-out is vergelijkbaar. Het grootste verschil? Juist, de Xiaomi is voorzien van Microsoft Windows 10. En dan kunnen we ook nog de interessante prijs aanvoeren. Maar hoe aantrekkelijk is een dergelijk systeem in de praktijk?

Ter vergelijking

Een A- of B-merk Windows 10 instapper met vergelijkbare specs komt in Europa exclusief de BTW op een kleine 750 euro. Een vergelijkbare MacBook Pro met 15,4-inch scherm, 256GB SSD, 4e generatie Core i7 processor en 16GB werkgeheugen kost al snel een 1500 euro. Deze Xiaomi Notebook Pro moet in China ongeveer 720 euro kosten. En het is beslist geen instapper qua specs. Als we de gebruikskosten over de 5-jarige afschrijfperiode niet meenemen komt de Xiaomi er in elk geval heel gunstig uit.

Eerste Indruk

Nadat we de laptop hebben ontvangen blijkt er een Chinese versie van Windows 10 te zijn voorgeïnstalleerd. En hiermee kunnen we natuurlijk helemaal niets. Dus een nieuwe Windows 10-image eroverheen. Alle chipsets worden automatisch ondersteund en we hebben warempel in een keer een werkbaar systeem.