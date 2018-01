Review: Caterpillar Cat S41 smartphone – voor het betere gooi- en smijtwerk

Mobile

De meeste mensen willen een gelikt uitziende smartphone. Hij moet zo dun mogelijk zijn, de randen rondom het scherm (de bezels) mogen niet te dik zijn en ga zo maar door. Dat is allemaal leuk en aardig, maar als je een dergelijk toestel laat vallen, is de kans groot dat er niet veel van overblijft. Gebruik je een toestel zakelijk in veeleisende omgevingen, dan krijgt dat nogal wat te verduren. Een standaard smartphone voldoet dan niet. Je hebt een model nodig dat ‘ruggedized’ is en dus tegen een stootje kan. Eerder voelden we de Galaxy Xcover 4 van Samsung al eens aan de tand, nu is het tijd voor een toestel van Caterpillar, de Cat S41.

De Cat S41 ziet eruit zoals je dat mag verwachten van een toestel dat tegen een stootje kan. Hij is bijna 1,3 centimeter dik en weegt 218 gram. Op zowel de achterkant als de randen is profiel aangebracht, zodat je hem goed vast kunt houden als je handschoenen aanhebt bijvoorbeeld. Alle aansluitingen zitten achter klepjes verscholen. Links aan de zijkant twee aparte laatjes, eentje voor maximaal twee SIM-kaarten en eentje voor een microSD-kaart, bovenop de hoofdtelefoonaansluiting en onderop de aansluiting voor de oplader. Verwacht hier geen Type-C, dit is nog gewoon Micro USB.

Knoppen

Onder het scherm zijn de drie standaard Android navigatieknoppen aangebracht. Ook deze zijn robuust uitgevoerd en uitstekend te bedienen met handschoenen aan. Rechts zitten de aan/uit-knop en de volumeknoppen. De eerste hiervan zit helemaal bovenaan, wat je tegenwoordig niet meer vaak tegenkomt en wennen is. Aan de linkerkant zit een goudkleurige knop. Die kun je zelf programmeren. Je kunt er een app mee opstarten, een oproep mee beantwoorden, maar hij is ook te te gebruiken voor PTT(Push-to-Talk)-doeleinden. In combinatie met een geschikte app (bijvoorbeeld Zello), kun je het toestel dan gebruiken als een soort walkie-talkie. Je verstuurt dan gesproken berichten.

Op het moment van schrijven heeft de Cat S41 een adviesprijs van 449 euro.