Review: Zyxel Multy X multi-room wifi-systeem – steekt Netgear Orbi naar de kroon

Networking

Als het gaat om prestaties, is het Orbi-systeem van Netgear de onbetwiste nummer 1 onder de wifi-systemen die je op dit moment kunt kopen in Nederland. Dat heeft ermee te maken dat Orbi als enige tot nu toe gebruikmaakt van een verbinding tussen de modules van het systeem met vier datastromen. Dit resulteert in een draadloze backhaul met een bandbreedte van 1733 Mbps. Zyxel komt nu met een directe concurrent, de Multy X. Ook dit systeem wordt aangeprezen als AC3000 tri-band en is onderliggend identiek aan het Orbi-systeem. Wij hebben het getest om eens te kijken of Zyxel Multy X in de praktijk ook de prestaties levert die we kennen van Netgear Orbi.

We schrijven hier op Techzine al meer dan een jaar over mesh, multi-room wifi, whole home wifi, of hoe je de systemen van meerdere modules ook wil noemen. Uiteindelijk is de markt in drie soorten systemen onder te verdelen. Allereerst zijn er de systemen zoals de TP-Link Deco M5, EnGenius EnMesh (waar we binnenkort een review van zullen publiceren) en het systeem van Google zelf. Dit zijn dual-band-systemen, waarbij de bandbreedte afneemt naarmate er meer modules in de dasiy chain worden opgenomen. Een AC2200 tri-band-systeem zoals Linksys Velop heeft hier geen last van, omdat een van de radio’s altijd alleen gebruikt wordt voor de verbinding tussen modules. De andere radio is voor de clients. Dit type wifi-systeem presteert in het algemeen dan ook beter dan de dual-band-systemen.

Nog een stapje hoger qua prestaties zijn de systemen die in de derde categorie vallen, waar we AC3000 tri-band-systemen zoals Netgear Orbi en nu dus Zyxel Multy X aantreffen. Het verschil met systemen zoals de Velop is dat een van de twee 5GHz-radio’s een veel grotere bandbreedte heeft. Die radio wordt zoals al aangegeven als backhaul gebruikt. Hiermee wordt het verkeer tussen modules onderling bedoeld. Waar Velop niet meer dan 867 Mbps kan bieden voor die verbinding, is dat bij Orbi en Multy X 1733 Mbps. Dat het verschil in prestaties tussen de twee categorieën tri-band-systemen meer dan alleen theoretisch is, hebben we laten zien in onze review van Netgear Orbi. Klik hier als je dat nog eens op je gemak wilt doornemen.

Multy X

Het Multy X-systeem schept op basis van eerdere ervaringen de nodige verwachtingen, dat mag duidelijk zijn. De onderliggende specificaties lijken Voor we ingaan op de prestaties van de set, gooien we echter eerst even een blik op de hardware. Daarover zijn we erg te spreken. Uiteraard is het al dan niet mooi vinden van een bepaald design een persoonlijke kwestie, Zyxel is er bij de Multy X in geslaagd om alles een stuk bescheidener vorm te geven dan Netgear dat heeft gedaan. Dit ligt voornamelijk aan het liggende ‘vloerbrooddesign’ van de modules. Het lage profiel maakt dat ze veel minder opvallen. Je kunt de modules niet aan de muur hangen overigens. Dit zou ook niet goed zijn voor de prestaties volgens Zyxel. De antenneconfiguratie presteert optimaal als de module ligt.

Bovenop de modules is een ‘X’ aangebracht waarin redelijk understated statusleds zijn aangebracht. Deze zijn overigens ook uit te schakelen.

In tegenstelling tot Netgear, bepaalt Zyxel niet vooraf wat de router en wat de satelliet is van de set van twee die we ter test opgestuurd hebben gekregen. De twee modules zijn op alle vlakken identiek. Heb je eenmaal een van de twee als router gekozen, dan wordt de andere tijdens de installatie automatisch de satelliet. Op beide modules zitten vier netwerkaansluitingen en een USB-aansluiting. Die laatste doet op dit moment nog niets. Navraag leert dat dit in de toekomst gaat veranderen. Het lijkt erop alsof Zyxel gewoon dezelfde hardware heeft ingekocht als Netgear voor de Orbi. In de loop van de tijd voegt het dan simpelweg features toe. Wij hebben liever meteen een volledig functioneel product, al is dit voor de meeste mensen waarschijnlijk geen doorslaggevende feature.

Geen mesh

Multy X is op dit moment geen mesh-systeem. Dat wil zeggen, er wordt gebruikgemaakt van een stertopologie. De satellieten verbinden alle met de router, niet met elkaar. Zyxel geeft vooralsnog officieel op dat er maximaal drie modules aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Online zijn er al verhalen te vinden van mensen die er vier aan elkaar geknoopt hebben (nog altijd in een stertopologie). Uiteraard delen de twee of drie satellieten dan wel de backhaul van 1733 Mbps. Mesh-ondersteuning wordt verwacht rond maart 2018, zo leren de FAQ’s van Zyxel. Ook het gebruiken van een bekabelde aansluiting voor de backhaul tussen modules is iets wat er volgens eerdere berichten ieder moment aan kan komen.

Op het moment van schrijven heeft de Zyxel Multy X een prijskaartje van 369 euro. Dat is twee tientjes onder de meest gangbare prijs voor de RBK50-variant van de Netgear Orbi, waar hij recht tegenover staat. Zeker gezien het bijna 1,5 jaar later uitbrengen van dit systeem, is het wat ons betreft slim om het qua prijs onder dat van Netgear te zetten.