Review: Samsung 860 EVO SSD en 860 Pro SSD – Perfectioneren van de SATA-SSD

Van Samsung ontvingen wij enkele weken geleden de allernieuwste SATA SSD’s, de Samsung 860 EVO en de Samsung 860 PRO SSD. Deze nieuwe SATA-modellen zijn de opvolgers van de 850-serie en moeten Samsung weer een stapje verder brengen richting de perfecte SATA SSD. Want laten we eerlijk zijn, hoeveel valt er nog te verbeteren?

Samsung is marktleider in de SSD-markt en heeft die positie stevig in handen. Er zijn wel wat concurrenten, maar die kunnen in de meeste gevallen niet tippen aan wat het Zuid-Koreaanse bedrijf kan leveren. De concurrentie moet uiteindelijk komen van Micron, Toshiba of Western Digital. Als we die eens wat beter bekijken zien we dat Micron zich vooral focust op het enteprise-segment, bij Toshiba zijn ze al een jaar druk bezig om het hoofd boven water te houden en bij Western Digital zijn ze nog min of meer aan het opstarten na de overname van SanDisk. In onze optiek is WD de partij waar Samsung voor uit moet gaan kijken, die investeren flink en dat moet een keer zijn vruchten gaan afwerpen.

Wij kunnen in elk geval niet wachten, want een beetje concurrentie is goed voor alle bedrijven die er toe doen. Op dit moment kan Samsung op zijn gemak jaarlijks de nieuwe modelletjes uitbrengen die keer op keer net een stukje beter worden. We zouden alleen graag wat meer innovatie zien en ontwikkelingen richting meer opslagcapaciteit. Dat is al jaren mogelijk, maar het komt er niet van, mede door een groot tekort aan flashgeheugen. Alle partijen hebben nieuwe productielijnen in aanbouw. Zodra die beschikbaar komen, is er meer flash en komen er weer nieuwe producten.

Samsung 860 EVO en Samsung 860 PRO

De toekomst van SSD’s en flashgeheugen, zal uiteindelijk moeten komen van nieuwe NVMe-SSD’s die via de PCIe-sloten (of M.2) werken, niet van de SATA-SSD’s, waar het in deze review omdraait. We reviewen in dit artikel de Samsung 860 EVO en Samsung 860 PRO. Dit zijn SATA-SSD’s die verbonden worden via SATA-600 poort. De maximale theoretische snelheid van SATA-600 is 600MB/s. In de praktijk komt dit neer op een plafond van de sequentiële lees- en schrijfsnelheid van rond de 550MB/s. Meer zit er simpelweg niet in. Deze snelheid wordt inmiddels door alle fabrikanten wel gehaald, waaronder ook Samsung. Qua snelheid bieden de Samsung 860-modellen dan ook geen echte voordelen ten opzichte van de 850-SSD’s. Alleen op 4KB Random reads zou Samsung een hele kleine verbetering hebben gerealiseerd.

Toch heeft Samsung de 860-modellen van binnen compleet herzien. We zien nieuwe controllers, nieuw flashgeheugen en nieuwe specificaties. Allemaal hebben ze als doel de vorige generatie te verbeteren. Het verschil zit hem in deze review dus echt in de details, die uiteindelijk de perfecte SSD moeten vormen. De Samsung 860 EVO is verkrijgbaar vanaf 109,99 euro (250GB) en de Samsung 860 PRO vanaf 147,99 euro (256GB).