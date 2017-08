Review: Synology DS216+

Networking

Introductie

Als het op Network Attached Storage (NAS) voor consumenten aankomt, is Synology wat mij betreft in veel opzichten al jarenlang heer en meester. Synology biedt de meest complete producten, terwijl het besturingssysteem voortreffelijk werkt en uit te breiden is. Wat hardware betreft weten andere fabrikanten Synology natuurlijk wel te evenaren of zelfs overtreffen, maar zoals zo vaak: zonder goede software is die hardware ook geen groot voordeel te noemen.

De Synology DS216+ werd eind 2015 gepresenteerd, maar werd al in mei 2016 opgevolgd door de DS216+II. Synology had er bij de DS216+ namelijk voor gekozen om een processor te integreren, welke plots door Intel uit productie genomen werd. Er werd een alternatieve processor uitgezocht en zo werd de DS216+II geboren. De nieuwe dual-core Intel-processor ontloopt de oude op papier nauwelijks, dus het maakt ook weinig uit of je kiest voor de DS216+ of de DS216+II.



De DS216+ biedt net als diens voorgangers ruimte aan maximaal twee harde schijven. Daarmee is de NAS voornamelijk geschikt voor de thuisgebruiker en kleine bedrijven. Met deze twee schijven kan je een maximale opslagruimte van 20TB creëren, maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van de specifieke RAID-opstelling die je kiest. De DS216+ is in staat om een RAID0-, RAID1-, JBOD-opstelling te creëren.

Je kan ook kiezen voor Synology’s eigen Synology Hybrid Raid (SHR). De SHR-opstelling is door Synology ontwikkeld met de beginnende NAS-gebruiker in het achterhoofd. SHR is namelijk veel flexibeler dan de reguliere RAID-alternatieven. Een SHR-opstelling met twee schijven zal de volledige ruimte bieden, maar als er een schijf bij komt wordt een deel gebruikt om gegevens dubbel op te slaan, zodat bestandsverlies bij defecten tegengegaan wordt. Bij een NAS met twee drives maakt het dus eigenlijk niet uit of je voor RAID0 of SHR opteert, tenzij je dezelfde schijven in de toekomst naar een Synology NAS met meer bays wilt meenemen. Meer informatie over SHR vind je op de website van Synology.

De Synology DS216+ heeft een adviesprijs van 329 euro, vooralsnog duiken winkeliers nog nauwelijks onder deze prijsstelling.