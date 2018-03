LaCie 2big Dock review – Design storage voor mediaprofessional

Externe opslag van data kan op verschillende manieren, van een simpele USB-stick tot een complete NAS-server. Uiteindelijk is het belangrijkste dat data veilig is opgeslagen en die eenvoudig te bereiken is. Als je voor een langere termijn data wilt opslaan kom je vaak uit bij een NAS-server. Deze zijn over het algemeen niet erg mooi en verstop je het liefst in een meterkast of andere onzichtbare plek. LaCie probeert hier verandering in te brengen door met mooi ontworpen oplossingen te komen. In deze review nemen we de LaCie 2big Dock onder de loep. Het is geen NAS-server maar een DAS-systeem (Direct Attached Storage). In dit geval een externe Thunderbolt 3-oplossing met twee harde schijven en ondersteuning voor RAID 0 en RAID 1. Ideaal voor de mediaprofessional, aldus LaCie.

De LaCie 2big Dock bestaat uit een zilverkleurige aluminium behuizing die op geen enkel bureau misstaat. De behuizing is zeer degelijk gebouwd en beschikt over twee lades waar twee 3,5-inch schijven in kunnen worden geplaatst. Aan de voorzijde is een grote blauwe LED geplaatst, waarmee duidelijk zichtbaar is of de schijf actief is of niet.

Aan de voorzijde wordt ook meteen duidelijk waarom deze externe schijf van LaCie zo geschikt is voor de mediaprofessional. Er zitten twee kaartslots in, een SD- en een CF-kaartslot. Hiermee kunnen heel snel geheugenkaartjes worden uitgelezen en gekopieerd naar de LaCie 2big Dock. De verbinding tussen de LaCie 2big Dock en de pc kan op twee manieren worden gemaakt, via een Thunderbolt 3-verbinding via USB Type C of via een USB 3.1-verbinding.

Voor de data-overdracht maakt het op zich niet zo gek veel uit welke van de twee je gebruikt. Beide aansluitingen zijn zeer snel, de theoretische maximumsnelheid van USB 3.1 ligt op 10 Gigabit en die van Thunderbolt 3 op 40 Gigabit. Feit is echter dat de twee harde schijven altijd de bottleneck zullen zijn, ook als je ze in RAID 0 geconfigureert. Voor lange termijn opslagcapaciteit is daar ook helemaal niets mis mee. Wel heeft de Thunderbolt 3-verbinding één voordeel, hiermee kan de server ook als hub dienen om een externe monitor op te aan te sluiten. Handig als je bijvoorbeeld op een laptop werkt. Daarnaast kan je laptop meteen worden voorzien van stroom via Thunderbolt 3.

Mac werkt beter dan Windows

Als je deze externe schijf aanschaft kies je meteen een gewenste opslagcapaciteit. Je koopt namelijk een totaaloplossing en geen lege behuizing. De schijven worden standaard meegeleverd en je kan kiezen uit 8, 12, 16 of 20TB. Standaard is de externe schijf geconfigureerd voor Mac-gebruikers. De twee schijven zijn geconfigureerd als RAID 0-array en kunnen direct gebruikt worden. Met RAID 0 wordt de opslagcapaciteit van twee schijven samengevoegd en kan er een hogere snelheid worden behaald.

Windows-gebruikers kunnen niet direct aan de slag met dit model, zij moeten de schijf eerst formatteren via Disk Management in Windows. Dat is niet iets wat veel normale gebruikers snel gaan vinden in Windows, want het zit goed verstopt in de geavanceerde opties van het besturingssysteem. Helaas heeft LaCie het formatteren van de schijf ook niet in de standaard beheerinterface opgenomen, iets wat mij wel handig lijkt om in de toekomst te doen. De drempel voor Windows-gebruikers is dan veel lager.

Dat LaCie standaard kiest voor RAID 0 is een bewuste keuze. Een keuze die wij overigens maar deels kunnen begrijpen. Over het algemeen wordt externe opslag gebruikt om data veilig te stellen, dan wil je dus geen data verliezen. Bij een RAID 0-configuratie ben je alle data kwijt als een van de twee schijven sneuvelt. Bij RAID 1, waar wij wel voorstander van zijn, wordt de data gedupliceerd naar de andere schijf, zodat er altijd twee kopieën zijn en er dus één schijf mag sneuvelen.

De datagarantie



De reden dat LaCie heeft besloten toch standaard voor RAID 0 te gaan is de snelheid, mocht er onverhoopt toch een schijf sneuvelen biedt het bedrijf wel een dataherstelservice. LaCie is een dochteronderneming van Seagate en dat bedrijf heeft zoveel vertrouwen in de schijven dat het vijf jaar garantie biedt, plus een gratis dataherstelservice mocht er onverhoopt toch een schijf sneuvelen. De kapotte schijf wordt dan in een laboratorium onderzocht en de data wordt alsnog van de schijf gehaald en op andere media gekopieerd en weer aangeleverd bij de klant. In 95 procent van de gevallen kan Seagate de data terughalen: een volledige garantie is dit dus niet.

Wij blijven dus bij ons advies voor RAID 1, al vinden we het een prima service om te bieden. Het straalt wel vertrouwen uit over je harde schijven.