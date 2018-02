Review: Mobotix p26 ip-camera – toekomst en verleden in een doosje

Networking

Enkele maanden geleden meldden we dat Mobotix haar Mx6-serie uitbreidde met vier nieuwe binnencamera’s. Een ervan – de p26 – stuurde Mobotix naar ons op. Daar zijn we uitgebreid mee aan de slag geweest. In deze review lees je onze bevindingen.

De Mobotix p26 is een indoor camera, bedoeld voor montage aan het plafond. Voor montage aan een muur is een optionele montageset beschikbaar. Het is de bedoeling dat je met behulp van het sjabloon een uitsparing uit het systeemplafond haalt. De p26 hang je daar vervolgens middels de veerbevestiging in. Wat overblijft is een relatief beperkte uitstulping.

Je kunt de Mobotix p26 zonder te schroeven in een systeemplafond hangen.

Je kunt het apparaat na installatie nog zo draaien dat de lens grofweg de juiste kant op wijst. Hij wordt voorzien van stroom middels PoE (802.3af), hij heeft geen PoE+ nodig. Volgens Mobotix verbruikt hij normaal gesproken minder dan 5 watt.

Intern is er voorzien in een dual-core processor met geïntegreerde GPU, ondersteund door 1 GB werkgeheugen en 512 MB flash-opslag. Vermeldenswaard is verder ook nog de aanwezigheid van een microSD-kaartslot en een geïntegreerde vibratie- en temperatuursensor. Eveneens goed om te weten is dat de p26 de h.264-codec ondersteunt en overweg kan met ONVIF. ONVIF maakt het een stuk eenvoudiger om de camera te laten communiceren met andere netwerkproducten zoals NAS-apparaten. Je kunt dan vanaf een NAS de camera instellen voor gebruik. De mogelijkheden zijn wel een stuk beperkter dan wanneer je dit via de webinterface van de camera zelf doet.

Varianten

Mobotix maakt er een gewoonte van om camera’s in behoorlijk wat varianten aan te bieden. Dat is bij de p26 niet anders. Zo is hij te koop in een dag- en een nachtvariant, met en zonder audio (microfoon en luidspreker) en met een selectie aan lenzen: standaard, tele, fish-eye, groothoek. Voor alle modellen geldt dat de lens handmatig nog te finetunen is. De fabrikant levert het gereedschap mee om handmatig de lens scherp te stellen en om de lens nog wat te laten pannen en tilten. In combinatie met de hierboven al genoemde flexibele plaatsing in het plafond, kun je ervan uitgaan dat de camera exact naar je eigen wensen kunt installeren en richten. Of je moet een compleet verkeerde plaatsing gekozen hebben natuurlijk. Daar kan de camera dan verder niets aan doen.

Het model waar wij mee aan de slag zijn gegaan, is de Mx-p26A-AU-6D, waarbij de ‘AU’ staat voor ‘audio’ en de ‘D’ voor ‘dag’. Daarmee is het in ieder geval zaak om in ieder geval een beetje licht te hebben in de ruimte waar hij wordt geplaatst. Heel veel hoeft dat niet te zijn overigens. Volgens opgave 0,1 lux bij een sluitertijd van 1/60 s en 0,005 lux bij 1/1 s.

Uitbreidingsbordje

Zijn deze variaties nog niet genoeg voor je, dan kun je met een optioneel verkrijgbaar MxIOBoard-IC nog allerlei mogelijkheden aan toevoegen. Er zitten twee uitgangen en twee ingangen op. Op de ingangen kun je bijvoorbeeld het alarmsysteem aansluiten als extra trigger voor opnames. De uitgangen kunnen andere apparaten, bijvoorbeeld lampen, aansturen. Op het moment dat een van de sensoren iets detecteert, kan de camera dan de lampen inschakelen, waarmee duidelijk kan worden vastgelegd wat er aan de hand is.

Op het bordje in de Mobotix p26 kun je nog een extra IO-bordje aansluiten, met extra ingangen en uitgangen.

De Mobotix Mx-p26A-AU-6D (de versie die wij getest hebben) moet zo’n 438 euro opbrengen, exclusief BTW. Dat is best een scherpe prijs, als je bedenkt wat je ervoor terugkrijgt. We gaan hier in de rest van deze review wat dieper op in.