iStorage datAshur Pro review – voor wie overal security wil

Op Techzine schrijven we regelmatig over de aankomende General Data Protection Regulation (GDPR). De verordening is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en schrijft strengere eisen voor de omgang met data voor. Vaak bieden partijen softwarematige oplossingen om te kunnen voldoen aan de Europese wetgeving, maar ook met hardware is er het één en ander mogelijk. iStorage biedt bijvoorbeeld de datAshur Pro, een USB flash drive die bij verlies de data niet prijs zal geven.

We ontvingen de datAshur Pro van iStorage, het Britse bedrijf dat drives maakt waarbij de nadruk op security ligt. In het geval van datAshur Pro gaat het om hardware-encryptie. Er kan gekozen worden voor 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB of 64 GB opslag. De prijzen beginnen bij 59 euro en lopen op tot 179 euro. De drive die wij gebruiken beschikt over 16 GB capaciteit.

Wat iStorage vooral wil voorkomen met het product zijn de grote gevolgen die komen kijken bij het verlies van vertrouwelijke gegevens. Naast een boete van vier procent van de omzet met een maximum van 20 miljoen euro uit GDPR, betekent dit ook negatieve media-aandacht, baanverlies of zelfs mogelijk het einde van een bedrijf. En de consument wil zelf ook vaak bepaalde bestanden extra beveiligd hebben.

De intentie van het product is vrij snel duidelijk, iets wat we op prijs stellen. Al bij het eerste gebruik van de datAshur Pro merken we dan ook dat we een aantal bestanden van Google Drive halen voor opslag op de nieuwe aanwist. Onze gegevens zijn ongetwijfeld in goede handen bij deze dienst, maar die extra security voelt toch fijn. Iedereen bezit ongetwijfeld bestanden die ze absoluut niet in iemand anders handen willen zien belanden. Dat we dagelijks lekken in het nieuws voorbij zien komen maakt ons wat extra geneigd wat meer zekerheid in te bouwen.

Uiterlijke kenmerken

De datAshur Pro beschikt zoals al aangehaald over LED’s. Twee lampjes bevinden zich bovenaan het toetsenbord, waarvan er één rood en één groen. Onder het toetsenbord vinden we een blauwe verlichting. Ze dienen niet alleen voor het begeleiden bij het installatieproces van het wachtwoord, maar kunnen ook signalen afgeven over de status van de drive. Daarbij wordt het knipperen van lampjes in bepaalde volgordes gecombineerd. Het is ons niet altijd duidelijk wat iStorage precies probeert aan te geven. Gelukkig omschrijft de handleiding die we op de USB-stick vinden de verschillende indicatoren.

Deze digitale handleiding begeleidt je verder met zo’n beetje ieder probleem waar je tegenaan kunt lopen. Dit is op zich wel handig, aangezien de meegeleverde kleine installatiegids niet het antwoord geeft op alles. Met de handleiding ontdek je bijvoorbeeld hoe je de alleen-lezen modus in de admin-modus inschakelt.

Onderaan vinden we een ring om de datAshur Pro aan een sleutelbos te bevestigen. Heel fraai oogt dit misschien niet, al is dit wel degelijk nuttig. We kunnen onze USB met persoonlijke gegevens immers niet zomaar kwijtraken door het te bevestigen aan een groot sleutelbos of keycord.

Dankzij het meeleveren van een aluminium hoesje is er bescherming indien de drive niet in gebruik is. Door de stick hierin te plaatsen is er niet alleen bescherming voor bijvoorbeeld vallen en scherpe objecten, maar ook tegen stofjes. Dit kan handig zijn als je een persoon bent die de drive een wat langere periode niet gebruikt. Wij betrappen onszelf er ook op dat we niet iedere week de datAshur Pro gebruiken. Dit heeft puur te maken met andere opslagmethodes die er zijn – daardoor geniet een stick niet altijd onze voorkeur. Daarnaast maakt het bevestigen van het hoesje de drive ook waterproof. De USB overleefde onze twee tests waarin hij in het water gegooid werd.

Het maakt overigens niet uit welk besturingssysteem er gebruikt wordt. De datAshur is compatibel met Windows, macOS, Linux, Chrome OS en Android. De gebruiker dient zijn PIN slechts voor of na het verbinden met een apparaat in te voeren. Op het moment van schrijven kost de uitvoering van 4 GB (minste opslag) iets meer dan 70 euro.