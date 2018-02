Review: Review: Preview Samsung Galaxy S9: beperkte evolutie met camera-innovaties

Na een maand vol lekken heeft Samsung de Galaxy S9 eindelijk aan het publiek getoond. Wij konden er al mee aan de slag om te zien of deze smartphone een meerwaarde biedt tegenover de concurrentie en hoe sterk het verschil met zijn voorganger is.

Vanaf minuut één is het duidelijk voor ons dat Samsung met de Galaxy S9 honderd procent de focus legt op de camera. We snappen het ook wel, want voor de rest is er bitter weinig veranderd aan het design. Er zit een snellere nieuwe octacore Exynos-chip in van Samsung en de S9+ krijgt iets 6 GB RAM in plaats van 4 GB, maar voor de rest hebben wij het gevoel alsof we met het model van vorig jaar bezig zijn.

Dat gevoel verandert wel snel wanneer je de vingerafdruksensor wil gebruiken. Eindelijk heeft Samsung begrepen dat de originele plaatsing naast de camera verschrikkelijk is. De nieuwe plaats onder de camera is ergonomisch beter, ook al zal de plaatsing bij de S9+ voor sommigen nog steeds iets te hoog zijn.

Een nagenoeg identiek design betekent dat Samsung op andere vlakken moet opvallen en doet dat met de Lilac Purple-kleur. Volgens Pantone wordt het dé kleur van 2018, en voor Samsung is het ineens een duidelijk verschil tussen de nieuwe S9 en de ‘oude’ S8. Ze presenteren de kleur zelfs in alle promotionele media en het wordt de ‘hero’-kleur waarmee ze willen uitpakken.

De volledige specificatielijst onderaan toont alle details binnenin van de Samsung Galaxy S9.

Innovatieve camera

De primaire focus ligt volledig op de nieuwe camera waar het uitpakt met een primeur. Samsung heeft in de Galaxy S9 een camera gestoken met een variabel diafragma. Wat betekent dit? Afhankelijk van de lichtomstandigheid sluit of opent het diafragma dynamisch om veel of weinig licht binnen te laten tussen f/1.5 en f/2.4.

Waarom heb je dit nodig? Alle topsmartphones racen nu richting een diafragma dat bijzonder lichtsterk is (f/1.7, f/1.6), maar kunnen daarom niet altijd goede foto’s afleveren bij veel daglicht. Een variabel diafragma kan de lichtomstandigheden inschatten om een betere foto te nemen in extreem lichte en extreem donkere situaties. De Samsung Galaxy S9 kan daarom wisselen tussen f/1.5 en f/2.4, waarbij die eerste waarde een primeur is in smartphoneland (de LG V30 heeft f/1.6) en 28% meer licht binnen laat dan de Galaxy S8.

Daarnaast introduceert Samsung ook Multi-frame Noise Reduction waarbij de camera in donkere omstandigheden bliksemsnel 12 verschillende foto’s neemt. De S9 gebruikt hiervoor dedicated DRAM (net als bij Super Slow-mo) om zo snel mogelijk ruis te elimineren door alle foto’s te combineren. Het resultaat bij 1 Lux was indrukwekkend tijdens onze demo waar de Google Pixel 2 en iPhone X nipt het onderspit moesten delven.

Een uitgebreide review tegen de lancering zal bevestigen of de camera in andere omstandigheden ook zijn mannetje kan staan. Vooraan vinden we een 8 MP selfiecamera (f/1.7) om heldere, mooie selfies mee te nemen. De Samsung Galaxy S9+ heeft een tweede 12 MP-camera achteraan met telephotolens (f/2.4) zodat je zonder kwaliteitsverlies 2x kan inzoomen zoals bij de Samsung Galaxy Note 8 ook al kon.

Super Slow-mo

Tot slot introduceert Samsung Super Slow-mo op de Galaxy S9-camera met 960 beelden per seconde in 720p-kwaliteit. Wie 1080p wil, moet tevreden zijn met 240 beelden per seconde. Het resultaat ziet er spectaculair uit wanneer een Samsung-medewerker een waterballon kapot prikt. Je moet zelf gelukkig niet timen wanneer de slow-motion moet activeren: via een ‘actie-venster’ start de slow-motion opname automatisch wanneer er iets binnen dat venster gebeurt. Na elke slow-mo moet je wel 3 seconden wachten om opnieuw slow-mo te activeren.

Samsung plaatst op de Galaxy S9 opnieuw een specifieke Bixby-knop links onder de volumeknop en krijgt nu ook de mogelijkheid om in realtime tekst te vertalen die je via de camera bekijkt. Niets revolutionair, Google Translate kan dat al langer, waardoor Bixby opnieuw niet weet te overtuigen. De Google Assistant is een veel betere spraakassistent dan Bixby en wordt ook op het toestel geleverd. Er is ook de AR Emoji-gimmick waarmee je jezelf kan digitaliseren in een bewegende emoji en animaties kan opnemen en doorsturen in elke berichtenapp. Een beetje zoals de Animoji van Apple bij de iPhone X, maar dan iets persoonlijker.

Samsung DeX

Samen met de lancering van de Samsung Galaxy S9 krijgt ook het DeX docking station een upgrade. Het nieuwe platte design zorgt ervoor dat je de hoofdtelefoonaansluiting kan gebruiken wanneer je de DeX-desktopomgeving gebruikt. Enkel de UTP-aansluiting heeft Samsung moeten schrappen in het nieuwe design. Er zijn nu twee USB 2.0-aansluitingen beschikbaar, USB-C (om te laden) en HDMI. De nieuwe DeX ondersteunt voortaan monitors tot WQHD vergeleken met Full HD bij het vorige model.

We vonden het nieuwe docking station iets minder gebruiksvriendelijk om de telefoon aan te sluiten, maar de nieuwe positionering laat toe om het toestel als touchpad te gebruiken en in een latere software update ook als keyboard. Wie de Oreo-update al binnen heeft op zijn Samsung Galaxy S8 of wanneer die beschikbaar is bij de Note 8, kan ook van het nieuwe DeX docking station genieten.

Naast een redesign krijgt ook de IT-admin console een nieuwe functie waar je per toestel direct het bedrijfslogo en correcte apps in de DeX-omgeving kan configureren. Samsung heeft voor deze desktopomgeving specifiek samengewerkt met enkele zakelijke apps om die op groot scherm productiever te maken. Tijdens onze demo zagen we aangepaste versies van Glip, Workspace, Boxer, Secure Mail en Secure Work terwijl je vlot kan multitasken met andere toepassingen. Prijzen over het nieuwe DeX docking station worden snel bekend gemaakt.

Lancering

De Samsung Galaxy S9 borduurt verder op het innovatieve design van de Galaxy S8 en legt een duidelijke focus op de vernieuwde camera en bijzondere Lilac Purple-kleur. Of dat genoeg is om te overtuigen moet een uitgebreide review duidelijk maken binnenkort.

Vanaf nu kan je de Samsung Galaxy S9 vooraf bestellen; vanaf 16 maart ligt hij in de winkel. De adviesprijs bedraagt 849 euro voor de Galaxy S9 en 949 euro voor de grotere Galaxy S9+. Beide toestellen zijn bij ons beschikbaar in Midnight Black, Coral Blue en Lilac Purple.