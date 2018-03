Netgear Arlo Pro 2 ip-camera review – Arlo wordt volwassen

De security-camera’s die Netgear onder de Arl0-naam op de markt brengt, zijn zonder twijfel opvallend. De meeste modellen zijn namelijk volledig draadloos; ze maken draadloos verbinding met een basisstation en zijn voorzien van een accu. In drie jaar tijd heeft Netgear ook een stevige line-up neergezet, inclusief de nodige accessoires. Arlo als bedrijfsonderdeel loopt kennelijk zo goed, dat Netgear eerder dit jaar plannen naar buiten bracht om het te verzelfstandigen en zelfstandig naar de beurs te brengen. Vandaag bespreken we een van de nieuwste toevoegingen, de Arlo Pro 2. Is dit de ultieme volledig draadloze ip-camera?

De charme van een beveiligingscamera zonder draadjes is duidelijk. Je hoeft geen rekening te houden met de aanwezigheid van netwerkkabels of van een stopcontact. Het geeft je – uiteraard binnen bepaalde limieten – volledige vrijheid als het gaat om de plaatsing van het product.

Arlo Pro 2

Als je de Arlo Pro van vorig jaar kent, dan zal het uiterlijk van de Arlo Pro 2 weinig verrassingen hebben. Netgear heeft globaal gebruikgemaakt van dezelfde behuizing. Dat betekent dus dat ook de Arlo Pro 2 weer is voorzien van een IP65-certificering en dus zowel binnen als buiten geplaatst kan worden. Ook alle hoesjes en accessoires van de eerste Pro passen op de Pro 2. In de foto bovenaan deze pagina zie je een van de wat ons betreft nuttigste accessoires, een zonnepaneeltje. Gebruik je dat en je hangt de camera zo op dat er regelmatig zon op het paneel valt, dan hoef je de camera nooit op te laden. Hou er wel rekening mee dat je ruim 100 euro lichter bent als je zo’n paneeltje wilt hebben. Het zit niet standaard bij de Arlo Pro 2.

Rechts de Arlo Pro, links de Arlo Pro 2

Opvallend is de witte rand rondom de lens bij de Pro 2. Bij zijn voorganger was deze nog zwart. Het geeft de nieuwste versie een smaller en wat verfijnder uiterlijk, ook al zijn de afmetingen gelijk. Ook de magnetische bevestigingsdopjes zijn licht aangepast. Die zijn nu glad in plaats van ruw.

Uiterlijk is er dus weinig bijzonders te melden. Intern is de Arlo Pro 2 wel anders. Het meest in het oog springt de opgeschroefde resolutie. Waar je bij de Arlo Pro nog genoegen moest nemen met 720p, schiet de Pro 2 in Full HD (1080p). Dit is een grote stap voorwaarts en maakt de camera meteen beter geschikt voor beveiligingsdoeleinden. Je hebt nu simpelweg meer detail in de geschoten beelden. Zeker als je graag op een specifiek gedeelte van het beeld wilt inzoomen, is dit verschil goed zichtbaar.

Basisstation

Verder is het goed om te weten dat het basisstation niet veranderd is. Ook hier heeft Netgear dus zoveel mogelijk hergebruikt van de vorige generatie. Lokale opslag op een op het basisstation aangesloten USB-opslagmedium is eveneens wederom van de partij.

De verbinding tussen camera’s en basisstation wordt via 2,4 GHz gelegd. Gewoon wifi dus, maar wel voorzien van wat optimalisaties. Voor zover wij het hebben kunnen vaststellen, lijkt de verbinding veel gerichter te zijn dan je gewend bent van een gewone wifi-verbinding. Dat zorgt ervoor dat het bereik van het signaal ook in de buitenlucht veel groter is. Een tuin van 25 meter diep wordt moeiteloos overbrugd. Dat is met een standaard wifi-signaal nagenoeg onmogelijk.