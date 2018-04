Cherry MW4500 en MC4900 review – muizen met extra’s

In tijden van voice commando’s, touchscreens en actieve pennen, blijkt een niet-sexy computermuis nog steeds een onmisbare tool. Techzine ontvangt twee specialistische muizen van hardware-fabrikant Cherry; de ergonomisch uitgevoerde MW4500 en de MC4900, die is voorzien van een biometrische scanner.

Als het gaat om muizen, is er verrassend veel variatie op de markt. Uiteraard is er het onderscheid tussen bedraad en draadloos en kun je modellen kopen die specifiek op gaming zijn gericht (lees: ontelbaar veel knoppen en een zeer hoge resolutie van de laser onderop). Verder zijn er nog de modellen die de knoppen grotendeels hebben vervangen door een aanraaklaag. Denk aan de muis die Apple meelevert met een iMac, of aan de vorig jaar besproken Microsoft Surface Arc Mouse.

Cherry kondigde recent echter ook de beschikbaarheid van twee nieuwe muizen aan. Dit bedrijf is bij ons toch vooral bekend vanwege de toetsenborden en de switches die het ervoor maakt (zowel mechanisch als niet-mechanisch). De MW4500 en MC4900 zijn echter dermate opvallend dat we er graag eens wat beter naar wilden kijken. De ene heeft ergonomie als extra, de andere een ingebouwde vingerafdruklezer. Beide zijn op hun eigen manier bijzonder en rechtvaardigen dus een nadere inspectie.

De ergonomische MW4500 kun je ten tijde van de test voor zo’n 25 euro kopen, de MC4900 kost je al snel zo’n 120 euro.

Cherry MW4500

Ergonomie staat centraal bij de MW4500 van Cherry. Cherry heeft zijn MW4500 zodanig ontworpen dat de grip van de rechterhand geheel ontspannen is. De pols staat tijdens het gebruik in een natuurlijke stand van 45 graden. Dit is direct voelbaar in de afname van spierspanning in de rechter onderarm. Op de langere duur vertaalt dit zich bovendien in een meer ontspannen gevoel in rechter schouder en rechter zijde van de nek. Uiteraard is het doel om klachten zoals RSI tegen te gaan. Best een aangenaam muisje dus.

Techniek

De MW4500 betreft een draadloze Bluetooth-muis. De USB-dongle zit veilig verscholen onder het batterijluikje. Zodoende raakt deze niet zoek wanneer de muis mee op pad gaat. Het hebben van nagels is wel een handige lichaamsfeature om het luikje open te krijgen. Verder is het slechts een kwestie van de dongle in een vrije USB-poort drukken en de muis is klaar voor gebruik.

De besturing van de Cherry MW4500 is precies. De gevoeligheid van de optische sensor is af te stellen op drie niveaus; 600, 900 en 1200 dpi. De muis werkt op twee AAA-batterijen en om het batterijniveau te monitoren heeft de fabrikant links onder de duim-positie een LED opgenomen die de gebruiker tijdig informeert de batterijen te wisselen. Om de batterij te sparen kan de muis met een schakelaartje aan de onderzijde worden uitgeschakeld.

Naast een gebruikelijke linker en rechter muisknop plus scrol-wieltje heeft Cherry ook een tweetal buttons voor de duim geplaatst. Hiermee kan de gebruiker zonder de duim te verplaatsen naar een volgende of vorige pagina in de webbrowser skippen. Dit werkt zowel onder Windows als onder macOS. Achter het scrol-wieltje is een extra button geplaatst. Dit betreft de dpi-omschakelaar waarmee eenvoudig de gevoeligheid van de muispointer kan worden ingesteld zonder door uitgebreide menu’s te hoeven wandelen.