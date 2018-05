Synology C2 Backup: back-up je NAS in de Synology-cloud

Back-ups zijn belangrijk. Zo, we kunnen het maar gezegd hebben. Een grotere open deur kun je eigenlijk niet intrappen, of het moet de stelling zijn dat data belangrijk zijn. Het is ook niet voor niets dat bedrijven die zich richten op databeheer het goed doen op het moment. Kijk bijvoorbeeld meer eens naar partijen zoals Rubrik en Veeam, die zich richten op back-ups en disaster recovery en recordkwartaal na recordkwartaal neerzetten. Als kleinere ondernemer die zijn workflow inricht rondom een NAS, zit je echter wellicht helemaal niet te wachten op een back-up suite van dat kaliber. Het zou best prettig zijn als je dat allemaal vanaf je NAS kunt doen. Met de verschillende applicaties rondom het maken van back-ups die Synology aanbiedt, onder andere Synology C2 Backup, lijkt dit ook zeker mogelijk te zijn. We gaan hier in dit artikel eens wat beter naar kijken.

Voor we ons gaan verdiepen in enkele van de (nieuwe) applicaties die Synology aan DSM heeft toegevoegd, eerst even een stukje over het maken van back-ups in het algemeen. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen; het is belangrijk dat je dat doet. Ook als je denkt dat je maar weinig data hebt die je wilt bewaren, kun je het beter toch maar doen. Je weet nooit wat je nog eens nodig gaat hebben. Er kan plots een oude klant om data vragen van lang geleden bijvoorbeeld. Of je moet bepaalde data kunnen tonen aan instanties die willen weten of je er goed mee omgaat. En zo zijn er nog wel de nodige voorbeelden te bedenken.

Gedeelde mappen zijn geen back-up

Verder willen we het eerst ook nog even kort hebben over het real-time synchroniseren van mappen. Dat is iets wat veel mensen gebruiken. Een mapje op een bureaublad dat synchroniseert met Google Drive, Dropbox of Box bijvoorbeeld. Of Cloud Sync op een Synology-NAS, waarmee je iets soortgelijks kunt doen. Dat soort toepassingen moet je zien als handige extra’s op het gebied van de workflow. Je kunt overal vandaan continu bij dezelfde versies van de bestanden, omdat er continu wordt gesynchroniseerd.

Gesynchroniseerde bronnen zijn echter een ander beestje dan een echte back-up. Haalt iemand op een van de plaatsen iets weg, dan is het ook op de andere locatie weg. Dat is nu juist niet de bedoeling van een back-up. Die moet je altijd terug kunnen zetten, ongeacht wat er gebeurt met de bron.

3-2-1-strategie

Maar goed, terug naar back-ups. De vuistregel als het gaat om het maken van back-ups is de zogeheten 3-2-1-regel. Je moet ervoor zorgen dat je van al je data minstens drie exemplaren hebt (de 3). Twee daarvan moeten op verschillende locaties binnen je bedrijf staan (de 2) en eentje erbuiten (de 1). Traditioneel verdeelde je de twee interne kopieën over een harde schijf en tape en nam je vervolgens ook nog een fysieke kopie mee naar een locatie elders. Inmiddels kun je de nodige alternatieven bedenken voor de verschillende componenten. De meest voor de hand liggende is dan uiteraard dat een kopie buiten je bedrijf in de cloud wordt gezet.

Met de 3-2-1-regel heb je de kans dat alle kopieën van je data tegelijkertijd onbruikbaar zijn, sterk verkleind. Je kunt er uiteraard voor kiezen om het nog wat verder door te voeren, door bijvoorbeeld in de cloud ook meer dan een kopie weg te schrijven, op verschillende locaties. Daarmee verklein je het risico nog wat verder, al kost het dan natuurlijk ook meer.

Een NAS als basis werkt niet altijd…

Een NAS is inmiddels al veel meer dan alleen wat opslag die in je netwerk hangt. Daarmee zeggen we niets nieuws. De trend op het moment van de verschillende aanbieders van NAS-apparaten is om ze zoveel mogelijk als centrum van het bedrijfsnetwerk te positioneren. Ze hebben ingebouwde mailservers, volledige Office-klonen en ga zo maar door. Als je wil zou je dus als bedrijf met meerdere medewerkers vanaf een NAS kunnen werken.

Uiteraard is dat laatste afhankelijk van wat je erop doet en welke NAS het is. We zagen vorig jaar al eens dat je voor het bewerken van ruwe videobestanden niet zomaar vanaf een NAS kunt werken bijvoorbeeld. Daarvoor moet je een model hebben uit de hogere prijsklassen, met een of meerdere 10Gbps-aansluitingen. En zelfs dan is het nog maar de vraag of het net zo lekker werkt als op een werkstation, zeker als je met meerdere mensen tegelijkertijd aan de slag gaat.

…maar in het geval van opslag wel

Op sommige vlakken mag het concept van de NAS als basis dan wat discutabel zijn, als het gaat om opslag is dat niet het geval. Althans, als je als bedrijf primair NAS-apparaten gebruikt voor je opslag. Uiteindelijk is het aanbieden, beheren en afhandelen van data toch nog altijd waar een NAS in uitblinkt. We hebben het dan overigens niet zozeer over wat je consumententoepassingen zou kunnen noemen. Downloaden, via Plex streamen naar apparaten in het netwerk, dat soort zaken. Dat is mooi meegenomen, maar wij doelen meer op de zakelijke toepassingen van een NAS.

Een van de voornaamste zakelijke toepassingen is toch wel het veilig stellen van je data. Met andere woorden, het maken van back-ups. Het gaat dan niet alleen om het wegschrijven van data van werkstations in het netwerk overigens. Ook het maken van een back-up van de data die op je NAS staan is hierbij belangrijk. In wat volgt kun je zien welke toepassingen van Synology je hiervoor kunt gebruiken. We richten ons met name op het relatief recente Synology C2 Backup. Hiermee kun je inhoud van je NAS naar de Synology-cloud wegschrijven. Lees snel door op de volgende pagina over deze nieuwe toepassing.