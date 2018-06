Synology Surveillance Station: goede basis voor videobewaking

Als bedrijf ontkom je niet aan het nadenken over security, in de breedste zin van het woord. Het gaat dan niet alleen om firewalls, endpoint security en andere maatregelen tegen virussen en andere malware. Ook het in de gaten houden van de gebouwen en de omgeving hoort hierbij. Gebruik je een NAS-apparaat van Synology, dan kun je de camera’s die je gebruikt, beheren vanuit Surveillance Station. Wij zijn eens wat dieper in dit pakket gedoken.

Zeker als je meerdere camera’s ophangt, is het centraal kunnen beheren van wat opgenomen wordt van cruciaal belang. Elk apparaat via zijn eigen webinterface beheren is in theorie natuurlijk wel te doen, in de praktijk word je daar niet vrolijk van. Het is dus zaak om software te hebben waarmee je alle camera’s tegelijkertijd kunt uitlezen. Daarvoor hebben eigenlijk alle fabrikanten van ip-camera’s wel eigen software beschikbaar. Dit soort Video Management Software is vaak alleen geschikt voor modellen van het eigen merk. Wil je niet gebonden zijn aan een enkele merk en dus ook camera’s van andere merken aanschaft, dan betekent dat dus dat je meerdere VMS-installaties draait. Dat is ook niet ideaal.

Surveillance Station

Synology is uiteraard vooral bekend van de NAS-apparaten die het bedrijf maakt. De opslag die nodig is voor het opslaan van videostreams is hiermee dus al voorhanden. Je kunt de betere ip-camera’s dan ook zo instellen dat ze hun beelden wegschrijven naar een NAS in het netwerk. Dan loop je uiteindelijk echter tegen hetzelfde probleem aan als hierboven. Je moet dan voor meerdere camera’s dergelijke instellingen doorvoeren.

Met Surveillance Station heeft Synology een pakket beschikbaar voor haar NAS-apparaten waarmee je camera’s van allerlei verschillende merken centraal kunt beheren. Het gaat dan niet alleen om camera’s van de ‘grote jongens’, zoals Axis, Bosch, Hikvision, Acti, Mobotix en dergelijke, je komt in de lijst met ondersteunde merken ook partijen zoals Eminent tegen. Met andere woorden, de kans is groot dat jouw camera er tussen staat. Overigens hebben veel merken voor hetzelfde type camera hetzelfde profiel. Dus ook al staat jouw specifieke model van een bepaald merk er niet tussen, dan kun je over het algemeen een ander model van hetzelfde merk kiezen om de camera toch toe te kunnen voegen.

ONVIF

Als je een camera toe gaat voegen, dan zie je daar ook ‘ONVIF’ als optie staan. Die kun je gebruiken als je een camera hebt die niet in de lijst met ondersteunde modellen staat en die je ook niet met behulp van een profiel van een andere camera van hetzelfde merk kunt toevoegen. ONVIF staat voor Open Network Video Interface Forum en is in 2008 opgericht door Axis, Bosch en Sony. Het idee hierachter is dat er een universeel protocol ontwikkeld wordt waar iedere camera en ieder opnameapparaat mee overweg kan. Je zou het tot op zekere hoogte kunnen vergelijken met DLNA.

Onderdeel van ONVIF is dus zoals gezegd het ontwikkelen van een standaard voor videocommunicatie tussen camera’s en andere apparatuur. Aangezien de mogelijkheden tussen camera’s behoorlijk kunnen verschillen, is het logisch dat ONVIF niet alle mogelijkheden biedt die je wel hebt als je een camera met zijn eigen profiel toevoegt, in ons geval in Surveillance Station. Als het je puur te doen is om een stream van een camera op te vangen en op te slaan, dan is dat geen probleem. Wil je aanmerkelijk meer instellingen kunnen doen, dan is een native profiel een betere optie.

Camera zelf heeft de meeste instellingsmogelijkheden

Hou er rekening mee dat je in Surveillance Station niet alles kunt configureren. Althans, niet alles in zoveel detail als op de camera zelf. Je verbindt een camera echter niet exclusief aan Surveillance Station als je hem eraan koppelt. Met andere woorden, je kunt bepaalde instellingen altijd nog op de camera zelf doorvoeren. Die worden niet ongedaan gemaakt door Surveillance Station.

Hieronder hebben we twee screenshots onder elkaar gezet om te illustreren wat we bedoelen met de uitspraak dat je op de camera zelf meer kunt instellen dan via Surveillance Station. Van zowel de D-Link DCS-4603 als Surveillance Station zie je hier de mogelijkheden om de beeldinstellingen aan te passen.

NVR

Al met al is Surveillance Station op papier dus een interessant pakket, zeker als je al over een Synology NAS-apparaat beschikt. Ben je niet op zoek naar een NAS, maar wil je wel graag aan de slag met Surveillance Station, dan kan dat overigens ook. Je kunt dan een NVR aanschaffen bijvoorbeeld, zoals de NVR1218. Deze ziet er ongeveer net zo uit als een NAS, maar het is puur een recorder voor netwerkvideo.