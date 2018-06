HTC U12 Plus review: het klikt niet

HTC wil zich opnieuw positioneren als een innovatief bedrijf en de smartphone speelt een sleutelrol in die strategie. Innovatie omwille van de innovatie lijkt in het geval van de HTC U12 Plus evenwel verkeerd uit te draaien voor de Taiwanese fabrikant.

De HTC U12 Plus laat ons weifelend achter na de smartphone twee weken te hebben proefgedraaid. Enerzijds wil je houden van zijn knappe scherm en uitstekende cameraprestaties, anderzijds gooien de ‘innovatieve’ knoppen en knijpfunctie te vaak roet in het eten om het toestel zonder meer aan te bevelen.

Geen klik

De knoppen zijn niet vaak onderwerp van debat bij een smartphonebespreking, maar bij de HTC U12 Plus kan je er niet om heen. De U12 Plus heeft geen mechanische knoppen meer. De klikkende aan-uitknop en volumetoetsen, maken plaats voor drukgevoelige exemplaren die alleen maar de illusie wekken dat je ze indrukt via haptische feedback. Dat is volgens HTC niet alleen tien keer duurzamer dan mechanische knoppen, maar maakte het ook eenvoudiger om een water- en stofdichte (IP68) telefoon af te leveren.

We geven toe dat we in eerste instantie gecharmeerd waren door deze creatieve oplossing, maar bij langer gebruik van de smartphone als daily driver bleek algauw dat HTC’s technologie onvoldoende op punt staat om het gebruiksgemak van mechanische knoppen te doen vergeten. Nochtans hadden we daar voorheen nog nooit bij stilgestaan. Tot één fabrikant besloot om na de audiojack ook die evidentie uit het raam te gooien.

In plaats van een fysieke klik, krijg je dus alleen haptische feedback om op verder te gaan. Dat is op zich geen probleem, maar er is een duidelijke vertraging merkbaar tussen het ‘indrukken’ van de knop en de aansluitende actie. Het is daardoor nagenoeg onmogelijk om de knoppen in snelle opeenvolging in te drukken, wat eenvoudige taken zoals het volume aanpassen of de camera starten met een dubbele klik op de aan-uitknop plots onnodig moeilijk maakt. Bovendien is de aan-uitknop erg gevoelig, waardoor we meer dan eens het scherm per ongeluk uitschakelden door onze vinger er onbewust op te laten rusten.

HTC kan hier wellicht nog één en ander verder op punt zetten in de software, maar voorlopig werken de toetsen niet naar wens en werpen ze een schaduw over de hele gebruikservaring.

Knijpen

Een andere innovatie is de knijpfunctie die vorig jaar met de HTC U11 werd geïntroduceerd. Met Edge Sense 2 bouwt de HTC U12 Plus daarop verder. Door te knijpen in de zijkant van het apparaat kan je allerlei taken uitvoeren, zoals het starten van de camera of het openen van een app. Door links of rechts dubbel te tikken tegen de rand, verkleint het scherm naar één kant zodat de smartphone kan worden bediend met één hand.

Ook de knijpfunctie werkt evenwel net niet goed genoeg om er veel gebruik van te maken. Je kan zelf instellen hoe hard of zacht je moet knijpen, maar heel intuïtief is dat proces niet. Het resultaat was dat we veel te hard moesten knijpen om de functie – in ons geval het maken van een screenshot – te gebruiken. Tegelijk verkleinde het scherm meerdere keren per dag onbedoeld naar links of rechts omdat we per ongeluk tegen de rand tikten.

Gelukkig kan je ervoor kiezen om de knijpfunctie uit te schakelen, waardoor het niet zo zwaar doorweegt op de gebruikservaring als de drukgevoelige knoppen.

Eén ding konden we wel appreciëren aan Edge Sense: de functie zorgt ervoor dat het scherm actief blijft en zijn oriëntatie behoudt zolang je de telefoon vasthoudt. Ben je bijvoorbeeld aan het lezen, dan zal het scherm niet dimmen omdat er geen activiteit is, en zal het ook niet roteren wanneer je de oriëntatie van de telefoon verandert.